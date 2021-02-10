Весь город в наследство

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Не стало классика советской фотографии, фотожурналиста Николая Рахманова. Он ушел из жизни на 89-м году жизни. Главной темой работ Николая Николаевича всегда был родной город — Москва.

Николай Рахманов родился в 1932 году в семье музыкантов. С профессией, которой хотел заниматься, определился рано, мечтал стать кинооператором, да вот беда: в сочинении, которое писал при поступлении во ВГИК, сделал ошибок больше, чем допускалось...

В середине 1950-х он пришел учеником фотокора в фотохронику ТАСС. В 1957 году, когда Москва принимала Международный Московский фестиваль молодежи и студентов, освещал это ярчайшее для города событие.

Читатели популярного журнала «Советское фото» часто видели на его страницах работы Николая Рахманова, но далеко не все, конечно, знали, что Рахманов был одним из инициаторов возобновления выхода издания.

В дальнейшем, на протяжении многих лет, до самого закрытия журнала, он был членом его редколлегии. В 1960-х годах фотомастер перешел на работу в газету «Известия» и публиковал свои фоторепортажи на страницах приложения «Неделя». Затем стал сотрудником журнала «Радио и телевидение». Запоминающимися обложками издание во многом было обязано именно ему — фотографу Николаю Рахманову.

Одновременно Рахманов являлся членом фотосекции Союза журналистов СССР и председателем фотосекции Московского отделения СЖ СССР.

— Он всегда вел большую педагогическую работу в Союзе журналистов и очень многим фотографам дал путевку в жизнь, — говорит Владимир Соловьев, председатель СЖ журналистов России.

В дальнейшем Рахманов переходит на работу в воссозданный журнал «Журналист».

— В эти годы выходят первые фотокниги, созданные Рахмановым. За 65 лет работы мастер выпустил больше 90 альбомов, последний — в прошлом году. До последних дней он продолжал снимать Москву. Поистине это бесценный вклад, исполненный с глубокой любовью. Писатель Юрий Нагибин и композитор Родион Щедрин высоко оценивали его мастерство, — сказал о Николае Рахманове его друг, фотограф Лев Шерстенников.

Работал мастер крупноформатными камерами, всегда со штатива — съемка очень трудоемкая, камеры тяжелые, так еще надо было добывать разрешения на то, чтобы снимать с верхних точек — до 1987-го панорамные снимки в Москве делать было запрещено. Работы Николая Рахманова и сегодня смотрятся современно, и благодаря мастеру у нас остались снимки давно утраченных зданий.

СУДЬБА ЕГО АЛЬБОМА

Зима 1979 года. К нам, слушателям Двухлетнего лектория по фоторепортажу, на занятия в Домжур приходит Николай Рахманов. Честно: о чем он рассказывал, не помню. Помню лишь, что показал нам обложку своего нового альбома «Московская панорама».

Буквально через месяц-другой эту книжку я вижу в Доме книги на Новом Арбате и решительно покупаю, ибо я сопричастен — пил кофе с автором!

Книжка пестрела моими закладками. Естественно, я выходил с фотиком на «рахмановские» точки: казалось, что я смогу снять не хуже. Чего в 17 лет не покажется...

Книжкой я дорожил. Листал ее с большой осторожностью. Но через год она превратилась... в тряпку. Как так? В армии спроса на москвичей не было, а на Москву — был! Всегда нужна была какая-то свежая картиночка для перерисовки — или в дембельский альбом, или на плакат. И я, возвращаясь из отпуска, привез в часть «Московскую панораму». Ночные бдения в каптерке самодеятельных художников-копиистов были замечены «батальонным комсомольцем»: он просто отнял у меня альбом и как трофей радостно понес его «наверх». Оттуда его понесли выше...

Через полгода альбом вернулся ко мне. Было видно, что он побывал в боях. С большим трудом я склеил его. Эту историю я рассказал Николаю Николаевичу Рахманову года три назад. Судьба книжки позабавила автора. На самом деле судьба хорошая, счастливая: книжку о Москве увидели сотни, а может, и тысячи человек, которые своими глазами никогда столицы не видели.

В итоге спустя 38 лет с покупки альбома «Московская панорама» у меня появился автограф его автора — замечательного советского фотографа Николая Николаевича Рахманова.

Сегодня эту книжку я покажу своим студентам.

Читайте также: Столичный Главархив представит фотографии крупнейших ученых прошлого века