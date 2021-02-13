«Умеет добывать золото»: Пригожин прокомментировал регистрацию бренда «Гном Гномыч»

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Регистрация бренда «Гном Гномыч» может принести неплохие деньги продюсеру Яне Рудковской и олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

— Все, к чему бы Яна не прикасалась, превращается в деньги. Она умеет добывать золото, — сказал собеседник «ВМ».

Пригожин назвал идею Яны Рудковской зарегистрировать права на псевдоним ее сына Александра креативным желанием и не увидел в использовании сценического имени ребенка чего-либо некорректного.

— Желание творца — всегда закон. Если ей хочется, пусть делает. У меня, например, желания «забрендить» своих детей никогда не было. Но мои дети и не чемпионы мира. А она готовит его к чемпионскому титулу, у нее свои какие-то планы есть. Почему бы нет?! — добавил представитель шоу-бизнеса.

Напомним, ранее стало известно, что продюсер Яна Рудковская обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию бренда «Гном Гномыч». Она посчитала, что это название должно принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили.

Между тем в начале января 2021 года аналогичную заявку подал предприниматель Шукрат Рахимов из Пензенской области.

По сообщениям местных СМИ, бизнесмен на протяжении нескольких лет вместе с женой производит на своей маленькой швейной фабрике в городе Нижнем Ломове и продает детскую одежду под брендом «Гном-Гномыч». Внешне эти названия отличаются только дефисом.

Какому бренду в итоге отдадут приоритет, пока неизвестно. На рассмотрение таких заявок уходит от нескольких месяцев до нескольких лет.

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