Большая любовь и трагедия развернулись на сцене театра

Артисты Полина Шамаева и Михаил Новиков исполнили главные роли в опере «Кармен». В музыкальной драме играют четыре состава талантливых исполнителей / Фото: Сергей Шахиджанян /Вечерняя Москва

В театре «Новая опера» состоялась премьера музыкальной драмы Жоржа Бизе «Кармен». Самую популярную в мире оперу сразу в четырех исполнительских составах поставили петербургский режиссер Юрий Александров и главный дирижер театра Александр Самоилэ.

Круг замкнулся: теперь «Кармен» есть в репертуаре всех пяти оперных театров Москвы.

По причине пандемии дату премьеры переносили несколько раз и даже сменили постановочную команду: по первоначальному замыслу судьбой сицилийской цыганки на оперной сцене должен был заниматься французский режиссер Арно Бернар. Но ему было отказано из-за опасений, что он не сможет приехать в Россию. И спектакль был отдан Юрию Александрову, которому «Кармен» — старая знакомая, и прежде он уже сотрудничал с Александром Самоилэ, который тоже много раз ставил «Кармен».

Повествование разворачивается в предсказуемом ключе — прямолинейно, без всякого подтекста или мистики. Кармен, роль которой исполняет заслуженная артистка России Агунда Кулаева, появляется, приплясывая, покачивая бедрами и размахивая красной шалью. В свою очередь Тореадор (Евгений Ставинский) оказывается любителем выпить до такой степени, что получает ведро воды в лицо, чтобы протрезветь, невеста абсолютно бесхарактерного Хозе (Георгий Васильев) — Микаэла (Марина Нерабеева) картинно хлопается в обморок, а у офицера Цуниги (Владимир Кудашев), пляшущего с Кармен в стиле «Свадьбы в Малиновке», неожиданно в штанах «вырастает» букет цветов…

За этой чередой «трюков» и неожиданно возникших поперек партитуры примитивных экзерсисов балетного дуэта трудно разглядеть живых людей, переживающих самую большую любовь и трагедию своей жизни. Да и над музыкальным качеством спектакля пока явно доминирует премьерное волнение, хотя для постановки была выбрана «упрощенная» редакция оперы без разговорных диалогов, и певцам не приходится совмещать «болтовню» с пением, что всегда непросто.

К тому же возникает стойкое ощущение, что режиссер над всеми решил жестко подшутить. И прежде всего над публикой с ее вечной любовью к шлягерам и всякой узнаваемости. Но зал с удовольствием внимает бессмертным хитам Бизе.

ПРЕМЬЕРА

В театре «Новая опера» состоялась премьера музыкальной драмы Жоржа Бизе «Кармен». Самую популярную в мире оперу сразу в четырех исполнительских составах поставили петербургский режиссер Юрий Александров и главный дирижер театра Александр Самоилэ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Самоилэ, главный дирижер театра «Новая опера»:

— На мой взгляд, наряду с «Дон Жуаном» Моцарта «Кармен» Жоржа Бизе — это опера опер. Люди стремятся к «Кармен» в поисках идеальной любви. А то, как здесь проявляется любовь, — это загадка, заложенная в самой опере. И в этом «повинен» сам Бизе, который создал этот недостижимый идеал. А публика, конечно же, очень любит видеть на сцене кровь, ревность, убийства…

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