Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Не надо бить по голове»: солист Мариинки прокомментировал инцидент с Николь Кидман
Фото: @nicolekidman / Официальный аккаунт Николь Кидман в Instagram

«Не надо бить по голове»: солист Мариинки прокомментировал инцидент с Николь Кидман

Ростислав Зубков

Культура

Голливудскую звезду Николь Кидман ударили во время посещения оперы в Сиднее. Как рассказал муж актрисы Кит Урбан, он и его жена встали во время оваций артистам и начали аплодировать, что возмутило сидевшего сзади мужчину. В итоге он взял программку спектакля и приложился ею по лицу Кидман. Вспыхнувший конфликт удалось уладить только с помощью полиции. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у оперного певца, солиста Мариинского театра Василия Герелло, можно ли все-таки хлопать артистам оперы и когда этого точно делать не надо.

Герелло признался, что его озадачило поведение мужчины, ударившего актрису. По словам певца, в конце оперы — после арии — зрители, наоборот, всегда хлопают артистам.

— Если, конечно, хорошо спели. Если плохо исполнят, то и не похлопает никто, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, хорошо, если зритель знает музыку: так ему легче понять, когда овации допустимы. Традиционно аплодисменты раздаются в самом конце выступления певца, когда уже все стихло.

— Бывают ситуации, когда планируются съемки. Тогда зрителей заранее предупреждают: «Пожалуйста, не хлопайте, у нас съемки», — отметил Герелло.

Он с сожалением добавил, что сегодня гости спектаклей почти ничего не знают об этике и правилах поведения во время перфоманса.

— Например, некоторые посетители начинают хлопать после каждой части какой-либо композиции. Аплодируют на паузах во время концерта с музыкой Шостаковича или нашего великого Чайковского. Вот это не принято, этого делать нельзя. Если целиковое произведение, надо выждать до конца, — подчеркнул солист Мариинки.

Вместе с тем он уточнил, что никого нельзя бить за незнание норм поведения. В этом нет ничего страшного, главное, беречь здоровье, считает Герелло.

— Никого не надо бить по голове ни программкой, ни чем-либо еще. А то, что они похлопали — это же хорошо. Это их эмоции. Значит, им понравилось, — заключил он.

Читайте также: Сальма Хайек рассказала о «треснувшем» платье на церемонии «Оскар»

операНиколь Кидманизбиение
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте