«Не надо бить по голове»: солист Мариинки прокомментировал инцидент с Николь Кидман

Фото: @nicolekidman / Официальный аккаунт Николь Кидман в Instagram

Голливудскую звезду Николь Кидман ударили во время посещения оперы в Сиднее. Как рассказал муж актрисы Кит Урбан, он и его жена встали во время оваций артистам и начали аплодировать, что возмутило сидевшего сзади мужчину. В итоге он взял программку спектакля и приложился ею по лицу Кидман. Вспыхнувший конфликт удалось уладить только с помощью полиции. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у оперного певца, солиста Мариинского театра Василия Герелло, можно ли все-таки хлопать артистам оперы и когда этого точно делать не надо.

Герелло признался, что его озадачило поведение мужчины, ударившего актрису. По словам певца, в конце оперы — после арии — зрители, наоборот, всегда хлопают артистам.

— Если, конечно, хорошо спели. Если плохо исполнят, то и не похлопает никто, — сказал собеседник «ВМ».

По его словам, хорошо, если зритель знает музыку: так ему легче понять, когда овации допустимы. Традиционно аплодисменты раздаются в самом конце выступления певца, когда уже все стихло.

— Бывают ситуации, когда планируются съемки. Тогда зрителей заранее предупреждают: «Пожалуйста, не хлопайте, у нас съемки», — отметил Герелло.

Он с сожалением добавил, что сегодня гости спектаклей почти ничего не знают об этике и правилах поведения во время перфоманса.

— Например, некоторые посетители начинают хлопать после каждой части какой-либо композиции. Аплодируют на паузах во время концерта с музыкой Шостаковича или нашего великого Чайковского. Вот это не принято, этого делать нельзя. Если целиковое произведение, надо выждать до конца, — подчеркнул солист Мариинки.

Вместе с тем он уточнил, что никого нельзя бить за незнание норм поведения. В этом нет ничего страшного, главное, беречь здоровье, считает Герелло.

— Никого не надо бить по голове ни программкой, ни чем-либо еще. А то, что они похлопали — это же хорошо. Это их эмоции. Значит, им понравилось, — заключил он.

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