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Пять вопросов о Великом посте
Фото: pixabay.com

Пять вопросов о Великом посте

Геннадий Окороков

Культура

15 марта у православных христиан начался Великий пост. Как правильно его соблюсти и не навредить себе, «Вечерке» рассказал протоиерей Максим Первозванский.

— Должны ли поститься дети и беременные женщины?

— Нужно помнить, что пост не должен ухудшать здоровье. Если у ребенка или взрослого есть медицинские противопоказания, то лишать себя каких-либо продуктов не стоит. Пост не вреден беременным и кормящим матерям, но опять же если их здоровье позволяет его переносить. В случае, если речь идет о школьниках, то тут должны решать родители. Если у ребенка нет выбора, например, в школьной столовой, то пусть ест суп на мясном бульоне, а сам кусок мяса отложит.

— Какие могут быть послабления в пост и почему?

— Послабления возможны, когда человек не имеет выбора. Например, находится в путешествии. Допустим, в самолете не оказалось в меню постных блюд. Что тут делать? Съешьте курицу. Только постарайтесь хотя бы не приправлять ее любимыми специями.

— Можно ли посещать развлекательные мероприятия во время поста?

— В дореволюционной России на этот вопрос однозначно отвечали: нет, это запрещено. Сегодня таких строгостей нет, поэтому стоит вспомнить слова апостола Павла, что «все мне позволительно, но не все полезно». Потому советуйтесь о полезности с духовником. Ведь могут быть и очень хорошие концерты, которые, пробуждают духовные чувства.

— Что делать, если в пост человек съел что-то скоромное? Это грех?

— Это не смертный грех. Если такое произошло случайно, то покайтесь и поститесь дальше.

— Что делать, если кажется, что держать пост — ограничивать себя в пище — уже нет сил?

— И снова мы вспомним, что пост — это не просто неупотребление каких-то продуктов, а духовная работа над собой, которая должна быть посильна и разумна. Советуйтесь с духовником. Лучше недопоститься, чем перепоститься, когда чувство голода вытесняет мысли о Господе. Такое состояние связано с озлоблением и вредом для здоровья. Соблюдайте меру.

Читайте также: «Постись духом, а не брюхом»: названы традиции и поговорки Великого поста

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