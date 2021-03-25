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Московские модницы сейчас и 50 лет назад
Москвичка Анастасия Тарарова пришла к дизайнеру и модельеру Марии Вишняковой, чтобы ушить пиджак / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Московские модницы сейчас и 50 лет назад

Альфия Камилова

Культура

Столичные девушки всегда тяготели к красивым вещам. Даже в самые дефицитные времена москвички знали, как с помощью аксессуаров превратить обычное платье в роскошный вечерний туалет.

Помните, как известная москвичка из «12 стульев» Эллочка-людоедка рьяно сражалась с заносчивой американкой Вандербильдихой. А в вой не все средства хороши, поэтому Эллочка завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра, перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет и приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собак шиншилловый палантин. Конечно, авторы пошутили над желанием доморощенного дизайнера выглядеть, как девушка с обложки модного журнала. Однако москвички всегда старались держать марку и для этого не жалели ни сил, ни средств.

— Мода появилась в России с приходом Петра, — рассказала аккредитованный гид, краевед Ирина Вишнякова. — Он с детства был в Немецкой слободе и видел разницу между жителями России и иностранцами, в том числе и в одежде. По православным обычаям наши женщины были в головных уборах, рубахах и сарафанах в пять слоев. А вот европейские женщины позволяли себе декольте и короткие рукава.

В середине XVIII века иностранцы все чаще посещали Москву и везли из Европы не только модные платья, но и ткани, фурнитуру — ленты, кружева, пуговицы, застежки и даже иностранные журналы мод, чтобы местные швеи могли повторить крой заграничного туалета. Но все же сначала за модой стали следить в Санкт-Петербурге, где жила царская семья. А потом уже в Москве — иностранцы открывали собственные магазины на Кузнецком Мосту.

— Знать, свободно говорившая на немецком, французском языках, легко общалась с предпринимателями и внимательно следила за модой, — отметила гид. — Женщины высшего света точно знали, как, согласно моде, меняются корсеты, воротники и рукава, ведь наряд нужно демонстрировать на балу. Туалеты солидных дам и юных девушек отличались только по цвету ткани. Бордовые, насыщенно-синие платья носили дамы за 40 лет, они же украшали себя дорогими камнями. Юные красавицы наряжались в пудровые, небесно-голубые туалеты, дополняя образ жемчугом.

Закон об отмене крепостного права повлиял на развитие промышленности. Москва становилась индустриальным городом с заводами и фабриками.

— Владельцы фабрик и заводов образовали новый слой населения — купечество. Они давали своим детям прекрасное образование, ездили на европейские выставки, следили за веяниями моды. Знали, какая ткань и фасон на пике в этом сезоне. Одеваться в заграничные наряды или заказывать индивидуальный пошив было престижно, — рассказала Ирина Вишнякова. — К концу XIX века в моду пришел модерн. Новый стиль был близок к природе, естественности, женственности, отличался плавными линиями, сверкал бисером и пайетками. Московское купечество ни в чем не хотело уступать питерскому дворянству, поэтому устраивало грандиозные шумные балы, где представительницы богатых домов щеголяли роскошными платьями от модных заграничных домов. Традиция выглядеть с иголочки укрепилась.

Простые москвичи одевались гораздо скромнее — многие шили себе одежду самостоятельно из простых тканей.

Москвички не сдали позиции и при советской власти. Одни дамы, чтобы выделяться из толпы, украшали одежду самодельными аксессуарами, шарфиками и брошками. Другие заказывали платья и жакеты в ателье или умудрялись достать заграничные экземпляры. В 1970-е годы обычные джинсы могли стоить до 250 рублей. Для сравнения, медсестра зарабатывала порядка 80 рублей в месяц.

— У меня было кримпленовое платье синего цвета, его муж раздобыл по тайным каналам, — вспоминает пенсионерка Антонина Седых. — Даже не знаю, сколько оно стоило, но дороже вещи у меня никогда не было. В этом платье я лет 10–12 ходила на самые важные торжества.

В начале нулевых каждая хотела похвастаться заграничной одеждой в своем гардеробе. Сегодня, как рассказала дизайнер Мария Вишнякова, это уже неактуально.

—Распродажи за рубежом перестали быть символом роскоши, так как стали доступны не только светским модницам. И интерес к заграничным вещам стал падать, свой взор девушки снова обратили на индивидуальный пошив, — пояснила она. Престижным остается индивидуальный пошив в ателье.

Кроме этого, популярны стали шоурумы — их в городе можно найти на любой вкус.

— Когда хочешь одеваться необычно и стильно — со временем это становится привычкой. И в последнее время дизайнеров в столице стало гораздо больше. Некоторые москвички открывают собственные шоурумы, придумывают свои коллекции одежды и успешно их продают. Так что тенденции наряжаться в заграничные вещи из-за неоправданно высокой цены или низкого качества уже постепенно уходит, а желание одеваться с иголочки и выглядеть лучше всех никуда не денется, — добавила Мария.

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