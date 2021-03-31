Художественная мозаика из журналов и газет

Андрей Шатилов работает над картиной «Дожители». Старшему поколению столичный художник посвятил немало произведений / Фото: Из личного архива Андрея Шатилова

Москвич Андрей Шатилов создает картины в необычной технике. Он использует фрагменты газет, глянцевых журналов, а иногда и советских обоев. Эти «пазлы» художник наклеивает на полотно, а детали дорисовывает масляными красками.

На картинах Андрея Шатилова можно увидеть многие знаковые места столицы — Живописный мост, гостиницу «Украина» и другие. Художника вдохновляют величественные здания, возведенные в стиле сталинский ампир.

— Москва мне видится некой огромной планетой с островками, разделенными станциями метро, — делится Андрей Шатилов. — Ты не можешь объять весь город и просто путешествуешь от одного такого островка к другому.

Идея использовать в художественном творчестве вырезки из журналов и газет сама по себе не нова. Однако художник несколько усовершенствовал эту технику. При выборе текстовых фрагментов Андрей Шатилов ориентируется в первую очередь на общее цветовое решение картины, при этом смысл слов тоже может играть роль. Автор приклеивает кусочки на полотно, будто собирает мозаику. В редких случаях он дополняет картину маслом.

Что интересно, при создании работ, посвященных советской эпохе, в ход идут газеты и журналы именно той эпохи. А например для произведения «2020» художник использовал современные печатные издания.

Жанр, в котором работает Шатилов, он определяет как постреализм или постсюрреализм. Его картины насыщены символами. Сюжеты художник берет разные. Например, он создал картину «Дожители».

Андрей решил пофантазировать на тему старости. Он изобразил на полотне себя и свою супругу, состарив лица, а капли дождя сделал из газетных вырезок. На каждой такой полоске написаны имена реальных людей, которые не дожили до преклонного возраста.

Еще Шатилов создал картину по мотивам известного американского сериала. В этой работе он использовал не только вырезки из журналов, но и советские обои.

— Создавая картины, я стремлюсь рассказать историю, — говорит художник. — Не хочу никого поучать, просто высказываю свою точку зрения. Творчество для меня — некий механизм, который невозможно остановить. Занимаясь этим делом, я чувствую, что живу.

Одна из известных картин художника — «Московская молитва». На ней изображена девушка в тамбуре поезда, а за ее спиной схема столичного метро. Нежно-розовая линия, обозначающая маршрут составов МЦК, напоминает нимб. Эта картина написана масляными красками, а карта метро приклеена на холст.

Самые необычные художники

■ Майк Стилки — пишет картины на корешках книг.

■ Таринан фон Анхальт — создает абстрактные картины с помощью двигателей самолета. Порывы ветра от него «укладывают» краску, брошенную на холст.

■ Джудит Браун рисует угольной пылью.

■ Натали Айриш рисует картины, прикасаясь накрашенными губами к холсту.

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