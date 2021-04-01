Республика Саха готовится отпраздновать столетие

Фото: Пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве

Ежегодно весной Якутия отмечает две важные даты. 16 марта исполнилось 99 лет Постоянному представительству Якутии в Москве, а 27 апреля — 99 лет со дня образования Якутской АССР. О том, что связывает этот регион с Москвой, «Вечерке» рассказал глава Якутии Айсен Николаев.

— Айсен Сергеевич, какие результаты сотрудничества между Якутией и Москвой сейчас могут увидеть москвичи?

— Прежде всего хочу отметить, что все шире и активнее становится наше культурное взаимодействие с жителями Москвы. Небольшая пауза была в связи с ограничениями 2020 года, но уже в феврале этого года в Москве состоялся предпремьерный показ якутского фильма «Пугало», триумфатора прошлогоднего «Кинотавра», и прошел фестиваль «Дни якутского кино», который предполагается сделать традиционным.

27 апреля, в День Республики Саха (Якутия), состоится московская премьера фильма «Тыгын Дархан» о важнейшем периоде в истории народа саха. Кинематограф — это формат, благодаря которому каждый может познакомиться с нашей культурой.

Думаю, что благодаря кино Якутия становится ближе и понятнее москвичам. Отдельно отмечу, что наш ежегодный национальный праздник Ысыах уже вписался в традиционный календарь москвичей. Праздник летнего солнцестояния отмечают более 100 народов Якутии, а выходцы из республики не забывают о нем и за пределами родного края. Еще в 2007 году в музее-заповеднике «Коломенское» была установлена коновязь Сэргэ — символ якутского гостеприимства и свидетельство многолетней дружбы и единства народов России. Именно это событие положило начало ежегодному празднованию Ысыаха в Москве.

— Как планируется отмечать его в столице в этом году?

— На этот раз Ысыах в Москве станет не отдельным праздником, а ключевым мероприятием фактически Дней культуры Якутии, которые планируется провести на разных площадках столицы. В программе будут кинопоказы якутских режиссеров, спектакли и концерты наших артистов, выставки, ярмарки, лекции в московских библиотеках, презентации национальной кухни, интерактивные молодежные мероприятия, которые пройдут совместно с молодежной ассоциацией «Саха Москва». Она пользуется поддержкой Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при президенте России, которое оказывает помощь землякам за пределами республики.

— В 2022 году будет праздноваться столетие региона. Что запланировано к этой дате в Якутии и в Москве?

— В культурной программе Якутии запланированы знаковые мероприятия, в числе которых гастроли Большого и Мариинского театров, реставрация и ремонт объектов культурного наследия, учреждений культуры, строительство более 100 социально значимых объектов. А для москвичей в год 100-летия образования Якутской АССР будет представлена обширная культурная программа.

ДИКТАНТ ПОМОЖЕТ ПОПАСТЬ В ЯКУТСК

Айсен Николаев рассказал интересные факты про регион.

1) Якутия готова взять на себя роль региона-лидера в арктической повестке, в том числе провести в 2022 году международный Мамонтовый форум. Именно здесь находится уникальный Музей мамонта.

2) 10 апреля Якутск станет столицей Тотального диктанта и предоставит участникам этой акции возможность виртуально побывать в столице огромной «планеты Якутии».

3) Проект Якутии «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных малочисленных народов Арктики», реализуемый кафедрой ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета, был поддержан Арктическим советом и включен в официальный план мероприятий этой международной организации.

4) В 2020 году, помимо победы в конкурсе на определение столицы «Тотального диктанта», Якутия стала лидером еще и во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион».

5) Якутия — постоянный участник ежегодных декабрьских Дней Дальнего Востока в Москве.

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