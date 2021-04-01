Как в Москве отметили Навруз

Башкиры Айгуль Лексина и Ринат Хабиров знакомят с традициями / Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

Представители разных народов встретились в культурном центре «Вдохновение», чтобы вместе отметить Навруз. Благодаря онлайн-трансляции на праздник «пришли» более 1,2 миллиона зрителей из разных уголков мира.

Многонациональный праздник Навруз (что в переводе с фарси означает «новый день») отмечают в Москве уже 15 лет. В этом году из-за пандемии он впервые прошел в онлайнформате. Более 1,2 миллиона зрителей могли следить за трансляцией праздничного концерта, который проходил в культурном центре «Вдохновение».

— Личные встречи и живое общение бесценны, — отметил руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. — Но есть свои плюсы и у онлайнформата: к празднованию Навруза в Москве смогли присоединиться люди практически из самых разных точек планеты.

Москвичи Дана Касымова и Курбан Илимахунов на празднике представили землячество «Уйгуры Москвы». По такому случаю молодые люди надели национальные костюмы.

— Я по национальности уйгур, но, к сожалению, не знаю родного языка, не очень хорошо знаком с традициями своего народа. Я хочу, чтобы уйгурская культура сохранилась, поэтому решил в свободное время ходить на мероприятия, в которых участвует наше землячество, — рассказал Курбан. — На этом празднике я увидел, что такие же цели преследуют молодые представители других народов. И я рад, что Навруз помогает найти единомышленников. Для нас это настоящий день единства! Прямая онлайн-трансляция концерта на сайте праздника и в соцсетях объединила людей разных национальностей у экранов.

— Сама я русская, часто бывала на празднике Навруз, — рассказала «Вечерке» москвичка Ольга Сысоева. — Но этот год стал для меня открытием! Благодаря онлайн-формату я больше погрузилась в традиции праздника и отмечающих его народов. И даже вспомнились советские времена, когда все говорили о республиках-сестрах. Именно такую дружбу народов я увидела на празднике Навруз в Москве.

КСТАТИ

Помимо национальных творческих коллективов на празднике Навруз выступили Согдиана, Анита Цой, «Хор Турецкого», участник проекта «Голос» Эмиль Кадыров и другие исполнители.

КОРОТКО

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