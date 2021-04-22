Найди свое кино

В память о режиссере Ким Ки Дуке покажут его ленту «Пьета» / Кадр из фильма «Пьета» / 2012

43-й ММКФ пройдет в столице с 22 по 29 апреля. Обращаем ваше внимание на фильмы, зрителем которых стоит непременно стать, и имена, которые следует запомнить.

Мы составили гид, который поможет выбрать среди множества работ, представленных на Московском кинофестивале, наиболее интересные вам.

Первым делом

В этом году в основной конкурсной программе ММКФ участвуют 14 фильмов. Среди них российский один — «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко. Это трагикомедия — психоаналитический детектив по повести Зощенко. Судя по предыдущим работам режиссера — «Овсянки» (2009), «Ангелы революции» (2014), она должна быть яркой, странной и будоражащей воображение.

Другой конкурсант — фантастическая драма «Голубое сердце» Мигеля Койула с Кубы. В альтернативной реальности Фидель Кастро с помощью генной инженерии хочет создать нового человека, а создает проблемы.

Обратите внимание и на «Человека Божиего» Елены Попович из Греции. В ленте про святого Нектария Эгинского (актер Арис Серветалис) снялись Александр Петров и Микки Рурк.

В списке претендентов на «Золотого святого Георгия» — лента из трех новелл об одиночестве «Он» и комедийная лента «Кровопийцы» о советском эмигранте, познакомившемся на одном из курортов Германии с молодой вампиршей, и фильм «Кофейня в поле» про бариста, что варит кофе в космической капсуле, и картина «Чрево моря» по роману итальянского писателя Алессандро Барикко «Море-океан», которая рассказывает о выживании людей на плоту, и другое.

Кадр из фильма «Голубое сердце» / 2018

Своими глазами

В конкурсе документального кино заявлено 9 лент, из которых две — российские.

Это «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной о таксисте, который завел YouTubeканал, чтобы объединить соотечественников и превратить нашу страну в рай на земле.

«Дуров» же Родиона Чепеля проанонсирован так: «Биография человека, который говорит, что охраняет твою приватность, но на самом деле защищает свою».

Еще в программе документального кино фильм египетского режиссера о двух юных сирийских беженцах, мечтающих стать футболистами, — «Капитаны Заатари», лента из Нидерландов «Здесь мы балдеем, здесь мы кайфуем» о диджее Роберте Соко, бывшем беженцем из Югославии, но с группой Balkan Beats повлиявшем на музыку в мультикультурной Европе, и многое другое.

Женское лицо

Три внеконкурсных программы ММКФ-43 посвящены женщинам.

Одна — это подборка фильмов «Кинематограф Китая. Женский взгляд», где будут и авторские, и массовые ленты, снятые китаянками в 2018–2020 годах.

Другая — «Женское кино Израиля». В основном главные героини этих фильмов — женщины, которые защищают свои права в патриархальном мире. Здесь покажут ленту «Ася» про мать-одиночку, которая заботится о дочери-подростке, еще «Недалеко от дома» про двух девушек, служащих в армии, и фильм «Гет. Процесс Вивиан Амсалем» о том, как бороться за право на развод, если муж против. И многое другое.

Третья программа — «Кинорежиссерки нашего времени». В нее вошли семь лент__2019–2020 годов, снятых режиссерами-женщинами: «Часики тикают», «Лорелея» Сабрины Дойл и другие.

Великие имена

Большая часть внеконкурсных программ основана на ретроспективных показах. Они связаны с великими людьми.

Программа «Ким Ки Дук. Послесловие» посвящена южнокорейскому режиссеру, который умер в прошлом декабре. Зрители смогут увидеть его режиссерский дебют — фильм «Крокодил» (1996), культовый «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» (2003), фильм «Пьета» (2012) и другие.

Программа «Симона Синьоре. Ив Монтан. Двое» посвящена паре французских кинозвезд, которые были вместе и на экране, и в жизни. Они родились в 1921 году.

Зрителям покажут «Салемских колдуний» (1957), над сценарием к которому работал и Жан-Поль Сартр, цветной «Займемся любовью» (1960), где играет и Мэрилин Монро, документальный «Поет Ив Монтан» — о гастролях звездной пары в СССР в конце 1956 года...

Добавим, перед этими показами организаторы решили включать записи песен, которые исполняет Ив Монтан, ведь он известен как певец-шансонье.

Запланированы и другие ретроспективные показы — посвященные королеве «водного мюзикла» Эстер Уильямс, британскому режиссеру Майклу Эптеду.

Отдельную программу «Кирилл Разлогов. Фильмы моей жизни» собрал сам программный директор ММКФ. Она приурочена к его 75-летию и будет состоять из самых разных лент, повлиявших на Кирилла Эмильевича. Это и «Сумерки женской души» (1913) Евгения Бауэра, и «Жюль и Джим» (1962) Франсуа Трюффо, и «Река» (2002) Алексея Балабанова, и «Рай Данте» (2020), который снял Димитар Радев.

Если говорить про имена, то нужно назвать и режиссера Александра Сокурова. Внеконкурсная программа «Обратная перспектива» будет состоять из короткометражных работ его выпускников, к которым, кстати, относится Кантемир Балагов и многие другие. «Сигналы» Никиты Добрынина», «Приползешь» Сергея Кальварского, «Белый шум» Демида Романова, «Банный день» Марии Антоновой и еще восемь короткометражек — может, пора запоминать фамилии? Добавим, на Московском кинофестивале есть и отдельная конкурсная программа короткометражек.

О времена, о нравы!

Две программы фестиваля говорят о возрасте. Одна — «Молодые и красивые». Там любуется собой 22-летний Доминик в «Святом Нарциссе», а 17-летняя Сельма из консервативной семьи прислушивается к запретным желаниям в «Медовой сигаре», 12-летний Али же с друзьями подрабатывает и подворовывает, чтобы помочь близким в «Детях солнца».

Сцена из фильма «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко / Кадр из фильма «Последняя «Милая Болгария» / 2019

Другая — «Третий возраст». И в ней представлены три ленты. «Через 40 дней», где призрак погибшей жены не дает покоя лучшему другу ее мужа; «Рыба подо льдом» и комедия «Прабабушка легкого поведения. Начало».

Советуем обратить внимание на программы: «Первая серия. Дубль второй», а еще «Эйфория изоляции» и «Локдаун». Они весьма актуальны сегодня, когда пандемия так поменяла жизнь многих из нас.

Вы непременно отыщете среди фильмов «свое» кино.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Разлогов, программный директор ММКФ:

— На фестивале будет показано более 200 кинолент. Мне наиболее дороги программы, отражающие нынешнюю ситуацию, в том числе программа «Русский след». Ленты, подходящие под эту категорию, рассыпаны по всем разделам программы.

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