Кадры расскажут главное

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

29 апреля в столице состоится показ-ретроспектива Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и соцрекламы «Лампа».

Мероприятие пройдет в здании исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта».

В рамках ретроспективы фестиваля организаторы проведут мастер-класс «Говорить и показывать!» Во время занятия продюсер и режиссер Кирилл Косолапов расскажет участникам встречи о том, как эффектно и доходчиво «упаковать» суть деятельности добровольцев с помощью киноязыка в формат короткометражного фильма.

Еще гости смогут посетить открытие выставки киноафиш «Ярче, чем в кино». На вернисаж придут эксперты и организаторы фестиваля «Лампа» и побеседуют со всеми желающими в неформальной обстановке.

— Этот фестиваль в Москве создаст условия для того, чтобы мотивировать участников на волонтерство. К тому же, может быть, фильмы помогут им по-новому взглянуть на мир и найти новые решения социальных проблем. Благодаря занятиям и мастер-классам, которые состоятся в рамках фестиваля, представители некоммерческих организаций, начинающие кинематографисты и режиссеры-любители смогут набраться киноопыта, повысить свои профессиональные навыки, — поделилась менеджер фестиваля «Лампа» Дарья Багаева.

Она добавила, что эксперты на мастер-классах научат гостей, как создать социальное медиа. А фильмы-призеры «Лампы» станут наглядным пособием того, как можно говорить о самых острых социальных проблемах на языке кино.

Кстати, перед показом короткометражек актер и режиссер Антон Богданов проведет дискуссию на тему «Как попадают в кино?» Участникам встречи расскажут, как создавались фильмы, представленные в различных номинациях на кинофестивале, и как они повлияли на жизнь людей и социальных групп.

В завершение фестиваля организаторы проведут мероприятие «Кино без границ». Участникам встречи продемонстрируют подборку мотивационных фильмов со всего мира, которые становились призерами конкурса «Лампа» с 2014 по 2020 год. Показ проведет председатель жюри фестиваля, актриса Яна Поплавская.

Ведущими торжественной церемонии открытия фестиваля в этом году станут актеры Катерина Шпица и Антон Богданов.

Кстати, ранее ретроспективы проводили в отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. Работы конкурсантов, которые победили в 2020 году, были представлены в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

ТОП — 3

Фильмы фестиваля прошлых лет:

— «Почему я?» Социальный ролик, призер 2015 года, рассказывающий о важности благотворительности.

— «Причудливый танец в колесе жизни». Короткометражка филиппинца Арханмара Хернандеза Рибэта посвящена людям с ограниченными возможностями здоровья.

— «Доктор клоун — доктор для жизни». Российский фильм о работе детских врачей.

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