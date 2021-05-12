Ловкость рук вскружит голову даже самым внимательным

Фото: предоставлено театром имени Моссовета

Комедия Николая Гоголя «Игроки» — одна из наиболее востребованных театральных пьес. Теперь ее можно увидеть и в Театре имени Моссовета. «Игроков» там поставил Павел Пархоменко.

Портье в красной шапочке небрежно убирает следы пребывания прошлых жильцов в номере отеля, чтобы через пару мгновений разместить там новых. С первой сцены понимаешь — круговерть сменяющих друг друга плутов уже не остановить. Да и надо ли, если выгоднее вписаться самому в эту опасную историю?

Сюжет классического произведения Гоголя завязан на том, что шулер Ихарев (Дмитрий Савкин) хочет обмануть любителей поиграть в карты, которые и сами не прочь смухлевать — Утешительного (Митя Федоров или Олег Отс), Кругеля (Михаил Филиппов) и Швохнева (Марк Вдовин). Но, вместо того чтобы обыграть их, Ихаев вступает в команду и впутывается в слишком гладкую, чтобы быть правдой, аферу. Интрига на интриге, трюк вокруг трюка и полная путаница — вот что вас ждет.

Визуальное оформление спектакля словно переносит события из русской глубинки прошлого в зарубежные декорации настоящего. Спектакль напоминает о фильмах про хитроумные авантюры в стиле «12 друзей Оушена» и «Иллюзия обмана». Это не особенности национального жульничества — это стиль и лоск нуара. Конечно, при такой подаче не обойтись без женщины, и она появляется — манкая, прекрасная, будоражащая. Вернее, именно так воспринимают игроки особенную крапленую колоду карт — Аделаиду Ивановну (Лилия Волкова).

Сами герои — сборная солянка: один в смокинге, другой в форме правоохранительных органов, третий в строгом костюме... Кто откуда, кто каков, но все хотят наживы, а если для этого придется кого-то изящно обвести вокруг пальца, ничего страшного не произойдет, но надо, конечно, держаться вместе.

Кстати, ведь «игре все возрасты покорны», и на сцене появляются бывший картежник Глов-старший (Евгений Ратьков или Владимир Прокошин) и его сын Гловмладший (Антон Аносов), да и к тому же рассказывают про малыша, который научился талантливо перемешивать карты едва ли не с самого рождения. Это словно возвращает зрителя к мыслям об изначальном порядке мироустройства, который, увы, не изменить.

Спектакль о доверии и подозрительности, о ловкости пальцев и остроте ума. Он увлекательно и доходчиво показывает, что заставить потерять бдительность можно любого, а на каждого прохвоста найдется еще больший пройдоха, и, чтобы расположить человека к себе и сделать его мягким и податливым, прежде всего нужно дать ему то, что он хочет, а потом, как в песенке из «Буратино», «и делай с ним что хошь».

Спектакль — полтора часа радости и грусти по-гоголевски.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Пархоменко, режиссер:

— «Игроки» — это мораль наизнанку. Мир, где искусство лжи возведено в ранг высокой науки и даже поэзии. А способность к обману — главное человеческое достоинство. Это пародия на систему ценностей, где понятие «жить» подменяется понятием «наживать» любой ценой. В такой системе человек невольно скатывается в режим имитации действительности. А еще «Игроки» — это наша попытка переосмыслить игровой театр, найти новые грани комедии и понять, что же такое сегодня этот «гоголевский смех».

Читайте также: Любовь — это пережить все испытания вместе