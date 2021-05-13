Столица глазами Мастера

Патриаршие пруды / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Москва Булгакова» — книга о том, как столица отражалась в произведениях писателя, его дневниках, письмах. Литературоведу Евгению Яблокову она явно удалась.

«Описывая ее, я желаю, чтобы мне верили», — писал Михаил Булгаков в произведении «Москва 20-х годов.» В своих книгах он уделяет столице столько внимания, что город можно назвать полноправным героем. Причем глядит он в нее, говоря блоковским языком, «и с ненавистью, и с любовью».

Книга хорошо структурирована. Отдельные главы посвящены столичному транспорту, квартирному вопросу, провинциалам и другим московским явлениям, «работам» Булгакова, политическим коллизиям, которые он наблюдал. Автор приводит цитаты из произведений разных жанров, писем, дневников. Дополняют картину воспоминания современников прозаика.

В книге много архивных фотографий. И в сочетании с порой горькими, порой смешными до колик, всегда очень точными цитатами рассматривать этот документальный материал крайне интересно. Вот, например, фото санной горки на Ленинских горах, 30-е годы...

А рядом — отрывок из «Белой гвардии» о мальчишках — «тонком и серьезном» и «круглом, как шар», катающихся на салазках. Обаяние повседневности, ставшей историей. Высказывания автора занимают не больше трети текста.

Он сознательно остается в тени, позволяя себе лишь пояснять факты, емкими ремарками связывать между собой цитаты. По сути, Яблоков выступает архивариусом, и в то же время поднимается до роли биографа Булгакова и города. Эта «матрешка» — авторская речь, фрагменты из книг и писем, летопись столицы — выходит цельной и красивой, и старая Москва спрятана в самой ее сердцевине.

Книга будит любовь и ностальгию. Познакомившись с ней, хочется немедленно перечитать произведения Булгакова, погулять по Москве и взглянуть на знакомые ландшафты — вокзалы, дома, набережные — его глазами. Кто знает, может, мелькнет на Патриарших суетливая Аннушка или покажется на миг на крыше дома Пашкова темная фигура Воланда.

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