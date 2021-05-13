Экспонат национального достояния

Александр Иванович Куприн / Фото: ru.wikipedia.org

К 150-летию со дня рождения Александра Куприна вышел сборник «Ваш Куприн» издательского центра «Классика» при поддержке правительства Москвы.

Надежность здания зависит от фундамента, а успешность человека — от базы знаний, которую он получил. Золотой фонд литературы помогает сформировать ту основу, которая способна привести к новаторским открытиям.

Ценным строкам оформление требуется соответствующее — такое, чтобы и в руки книгу было приятно взять, и близким дать полистать.

Книга «Ваш Куприн» весомая, такую не положишь в сумку, зато она отлично будет смотреться на полке в личной библиотеке. Твердый футляр сохранит ее от повреждений. Благородный синий цвет настроит на спокойный лад. Тиснение обложки и позолоченный обрез подчеркнут статусность. Глянцевые страницы тонкие, но плотные — их приятно переворачивать. Закладка-ляссе поможет не тратить время на поиск нужного места. Цветные иллюстрации художников любопытно разглядывать, сверяя со своим представлением о героях.

В книгу «Ваш Куприн» вошли повести «Олеся», «Суламифь», «Гранатовый браслет», «Яма», «Впотьмах», «Колесо времени» и 21 рассказ автора. В книге есть также хроника жизни и творчества великого писателя с цветными снимками.

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