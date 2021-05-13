Прошлое иноземной слободы

Дворец Лефортова / Фото: Олег Фочкин / Вечерняя Москва

Эта книга — своего рода путешествие в старинный район столицы, каким была Немецкая слобода с окружавшими ее Басманными улицами, Елохово и Лефортово.

Многие важные преобразования страны начинались именно здесь. Как считают авторы, это место и было настоящей столицей во времена Петра I. Все самое модное и прогрессивное зарождалось именно здесь. А к строительству зданий привлекались самые именитые и интересные архитекторы того времени. На основе открыток из коллекций авторов можно будет ознакомиться с богатой историей этой местности, увидеть изображения известных зданий и примечательных объектов яузской Москвы. Многие из открыток уникальны и публикуются впервые.

Каждая фотография сопровождена подробным рассказом о конкретном доме и его обитателях на протяжении нескольких веков. Книга станет прекрасным подспорьем как для изучения иноземного поселения в Москве, так и для уединенных прогулок по заповедной части города, где, несмотря на наступление мегаполиса, еще сохранились фрагменты старого города, дающие нам возможность поближе узнать, как жили наши предки.

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