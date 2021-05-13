Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Прошлое иноземной слободы
Дворец Лефортова / Фото: Олег Фочкин / Вечерняя Москва

Прошлое иноземной слободы

Олег Фочкин

Культура

Эта книга — своего рода путешествие в старинный район столицы, каким была Немецкая слобода с окружавшими ее Басманными улицами, Елохово и Лефортово.

Многие важные преобразования страны начинались именно здесь. Как считают авторы, это место и было настоящей столицей во времена Петра I. Все самое модное и прогрессивное зарождалось именно здесь. А к строительству зданий привлекались самые именитые и интересные архитекторы того времени. На основе открыток из коллекций авторов можно будет ознакомиться с богатой историей этой местности, увидеть изображения известных зданий и примечательных объектов яузской Москвы. Многие из открыток уникальны и публикуются впервые.

Каждая фотография сопровождена подробным рассказом о конкретном доме и его обитателях на протяжении нескольких веков. Книга станет прекрасным подспорьем как для изучения иноземного поселения в Москве, так и для уединенных прогулок по заповедной части города, где, несмотря на наступление мегаполиса, еще сохранились фрагменты старого города, дающие нам возможность поближе узнать, как жили наши предки.

Читайте также: Под сенью городских усадеб

литератураисториякнига
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Продолжаем диалог культур и религий

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов

Ураза-байрам в режиме онлайн

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Как поступить во ВГИК: талант важнее баллов по ЕГЭ

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто заплатит алименты вместо горе-отцов

Все мнения
О проекте