Война на кончике шариковой ручки

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В Галерее классической фотографии 14 мая открылась выставка картин и рисунков, созданных ветеранами недавних войн. Так, ветеран спецназа ГРУ, майор запаса, москвич Ренат Шафиков представил публике «афганскую» графику, рисовать которую он начал еще в 80-х в горах Афганистана обыкновенной шариковой ручкой, причем в столь же обычной школьной тетрадке в клеточку.

— Героями моих рисунков стали мои однополчане: офицеры, солдаты, а еще — жители Афганистана. Тетрадку я всегда носил с собой, и как только выдавалось свободное время, доставал ее. Да, ручка была всегда при мне. В отличие от карандаша, у которого грифель в походе часто ломается, ручка надежнее, — вспоминает в интервью «ВМ» Ренат Шафиков. — У ручки есть еще одна особенность: если жарко, то в зависимости от нажатия она меняет толщину линии и позволяет делать образ экспрессивнее.

После Афганистана Шафиков служил еще в Таджикистане, Киргизии, на Северном и Южном Кавказе. После ухода в запас графикой он занялся уже всерьез.

— Я настолько привык к суровой обстановке, к жестким боевым действиям, что потом долго не мог освоиться «на гражданке», войти в обычный, спокойный ритм, — вспоминает майор. — Но чем больше я стал рисовать, тем быстрее меня стало «отпускать». Я рисовал горы и старался в это время вспоминать те счастливые моменты, когда в Афганистане я любовался природой, следил, как поднимается солнце. И старался поменьше фокусироваться на тех моментах, когда из-за этих гор по нам палили, когда мы выполняли боевую задачу.

Как считает Ренат Шафиков, если бы все бывшие участники боевых действий занялись бы каким-нибудь художественным, творческим делом, посттравматический синдром уходил бы быстрее.

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

— Сюжеты Рената очень реалистичны и знакомы. Рисунки тут висят в обрамлении, в рамочке — и от этого еще больше похожи на фотографии. Со многими офицерами и солдатами, которые на них изображены, я до сих пор поддерживаю отношения, — рассказал «ВМ» генерал-полковник в отставке, Герой Советского Союза Валерий Востротин, побывавший на выставке. — Так что Ренат — молодчина! И ведь учтите: он никогда и нигде не учился рисованию, даже не брал уроков. Такой вот он самородок!

Действительно, после армии Ренат стал почти профессиональным художником — он проиллюстрировал уже более 160 книг. И по-прежнему рисует не красками, а все той же обычной шариковой ручкой.

— Раньше, где-то до конца XIX века, все газеты и журналы печатали примерно такие «рисунки с натуры», фотографий в прессе еще не было. Благодаря таким иллюстрациям читатели и могли получить представление о внешности героя публикации, — рассказал «ВМ» Василий Прудников, основатель проекта «Руспрессфото» и директор ИПЛФ (Института профессиональной и любительской фотографии).

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

— Вот почему выставку открыли именно в этом месте — в Галерее классической фотографии, где обычно показывают только фото, сделанные в классической манере. Вместе с Ренатом Шафиковым свои работы на выставке представили еще два бывших участника боевых действий — Роман Генн и Искандер Галиев. Все работы планируется продавать, а вырученные деньги — направить другим ветеранам недавних войн.

Выставка продлится до 23 мая.

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