Венский Бал в Гостином Дворе. Дресс-код дебютантов — белое бальное платье в пол для девушек и черный фрак для мужчин / Фото: Пресс-служба ООО «Венский Бал Москва»«Венский Бал Москва»

Полюбившийся широкой публике Венский Бал пройдет 29 мая в Гостином Дворе. Об особенностях XVIII Венского Бала рассказал генеральный директор Венского Бала в Москве Александр Смагин.

Александр Смагин, генеральный директор Венского Бала в Москве / Фото: Из личного архива Александра Смагина

— Как пришла идея провести Венский Бал в Москве?

— Венских балов до нас в Москве и в России не проводил никто. В дореволюционной России существовала давняя бальная традиция и проводились роскошные и пышные балы, в том числе благотворительные. Но Венский Бал — это особый формат. Он сложился в период проведения Венского конгресса в 1814–1815 годах. В этот период Вена стала столицей мира, где собрались монаршие особы для решения судьбы постнаполеоновской Европы. Представить Вену без музыки и искусства невозможно, и Вена стала бальной столицей мира. Венский формат с живой музыкой, классическими танцами мы перенесли в современную московскую жизнь. Этот проект оказался успешным и востребован вот уже почти 20 лет.

— Почему именно вы занялись этим проектом?

— Во-первых, не только я, но и моя жена Элизабет Смагин-Меллони — гражданка Австрии и жительница Вены, журналист, филолог. В 2001 году я издавал журнал и опубликовал статью Элизабет о Венских балах. Читая ее, я проникся идеей организации подобного мероприятия в Москве. Во-вторых, я историк по образованию и всегда интересовался историей культуры, оперой, искусством. Короче говоря, спустя полтора года после рождения идеи, 14 июня 2003 года, мы организовали первый Венский Бал в Москве.

— Кто может стать дебютантом Венского Бала? А кто гостем?

— В качестве дебютантов могут принять участие все желающие, подавшие заявку через интернет: девушки в возрасте от 16 до 23 лет и юноши от 18 до 30 лет, не состоящие в браке. Но для того чтобы попасть в дебютанты, необходимо пройти обязательное личное собеседование с членами Бального комитета. По венской традиции дебютанты открывают бал. Помимо этой привилегии юноши и девушки пользуются всеми правами наравне с гостями. В свою очередь, гостем бала может стать абсолютно любой человек. Необходимо только купить билет и соблюсти дресс-код. Дресс-код дебютантов— это белое бальное платье в пол для девушек и черный фрак для юношей. Гости приходят на бал в вечерних платьях в пол и, соответственно, во фраках или смокингах.

— Кроме возрастных ограничений и семейного статуса есть еще какие-то критерии отбора на Венский Бал?

— Претенденты на звание дебютантов проходят собеседование с членами Бального комитета, где им задают вопросы о литературе, искусстве. Наряду с внешними данными все они должны иметь определенный уровень знаний и уметь поддерживать светскую беседу.

— Светские традиции Венского Бала подразумевают личные знакомства. Были случаи, когда дебютанты и гости встречались на Балу, а потом их lovestories продолжались в жизни?

— До сих пор встретить человека своего круга, близкого по интересам, с хорошими манерами, для серьезных отношений непросто. Матримониальная функция бала не исчерпала себя и сегодня. На Венский Бал в Москве приходят люди, которых интересуют искусство, музыка, умеющие вести светскую беседу. Людям надо где-то знакомиться, и многие из числа дебютантов и гостей уже создали семьи и живут счастливо. То, что Венский Бал проводится только для молодежи— девушек и юношей,— очередной миф, как и то, что туда трудно попасть. Это крупное культурное, светское и деловое мероприятие с большим количеством участников из разных стран и городов.

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