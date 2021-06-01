На темных аллеях знакомые тексты звучат немного иначе

мхат имени горького

На Третьей сцене МХАТа имени Горького играют премьерные показы спектакля «Темные аллеи. Новеллы о любви» режиссера Родиона Барышева с артистами «Фокин-ансамбля».

Все начинается с аромата сирени — актер спешит на сцену через зал, успевая по пути чуть влюбиться в каждую, кого увидит, и влюбить в себя. А когда перед ним раскроется занавес, осознаешь — видов и сортов любви в этом мире не счесть, но каждое чувство по-своему остро и чудесно.

Режиссер Родион Барышев, чтобы со студентами ВГИКа, 2-го курса мастерской Фокина, которых он учит, поговорить со зрителями о Бунине и любви, выбрал три новеллы.

— По-моему Бунин, вокруг которого много клише и из которого делают «ванильного» писателя, в своих текстах вбирает что-то и от Достоевского, и от Кафки, и от Чехова, — объяснил Барышев. — Мне хотелось устроить полифонию из Бунина, без прикрас и без купюр.

Выбор остановился на «Мадриде», «Вороне» и «Холодной осени».

— Новелла «Мадрид» для меня — театральная метафизика. Это больная трагедия любви людей на самой обочине жизни. Она о том, что любовью можно спасти, — делится мыслями режиссер. — Из «Ворона» мы сделали гротесковую оперу, чтобы показать тупик отношений отца и сына, которые любят одну женщину.

Эти две истории играют в первом акте. Обе визуально затягивающие, достоверно фантастичные, образные и разные по атмосфере. Во втором акте идет «Холодная осень».

— Это драма памяти, одна из самых любимых мною новелл. Она дорога мне как обращение к моим дедушке и бабушке, которым я что-то не успел сказать, — рассуждает Родион Барышев. — И поставил я ее в стиле, схожем с тем, как рисовали импрессионисты — это впечатление о том единственном счастливом вечере девушки с любимым, которое она пронесла через всю свою жизнь, все события и испытания.

Спектакль «Темные аллеи. Новеллы о любви» — это зеркальные отражения и опредмеченные люди, изящные пальцы в черных перчатках, поверх которых кольца. Это безусый и живой эрцгерцог Фердинанд. Это что-то напоминающее кино Годара «На последнем дыхании» и Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник», а еще фильм «Бег» Наумова и Алова. Но главное — это искренний творческий разговор юных артистов с публикой.

— Для меня этот спектакль — продолжение диалога с моим мастером Дмитрием Крымовым, — добавляет Барышев. — И еще мне очень хочется дать современным студентам средства реализации для общения с автором, которого выбираем. Обычно экзаменационные показы не идут дальше закрытых лабораторий. Мне же хотелось сделать театральный спектакль, который смотрелся бы в пространстве театральной Москвы.

Возможность показать оригинальный спектакль публике дал проект МХАТа имени Горького «Открытые сцены».

— Он задействует несколько пространств нашего театра, включая Третью сцену, экспериментальную, — поделился руководитель проекта, продюсер Евгений Скуковский. — Там идут спектакли, сделанные не у нас, но близкие нам по духу. Мы ищем и приглашаем интересные, неожиданные постановки.

В Москве происходит очень много интересного. У нас идут музыкально-цирковой спектакль, тот, где играют дети, выступает песочный театр, каждую неделю показываем танцевальные постановки. МХАТ стремится быть местом притяжения для всех.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эдуарт Бояков, художественный руководитель МХАТа имени Горького:

— «Открытые сцены МХАТ», с одной стороны, следуют общемировому культурному тренду на создание универсальных культурных кластеров. С другой стороны, проект прокладывает свой особый путь в сегодняшней реальности, соединяя прорывные технологии с русским культурным кодом, русским самосознанием. Инновационность плюс архаика, традиция плюс постмодерн — вот смысл кластера, который создает театр, бывший в начале XX века ультрапрогрессивным, а сегодня стремящийся соединить поиск с верностью наследию.

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