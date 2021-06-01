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На темных аллеях знакомые тексты звучат немного иначе
мхат имени горького

На темных аллеях знакомые тексты звучат немного иначе

Татьяна Еременко

Культура

На Третьей сцене МХАТа имени Горького играют премьерные показы спектакля «Темные аллеи. Новеллы о любви» режиссера Родиона Барышева с артистами «Фокин-ансамбля».

Все начинается с аромата сирени — актер спешит на сцену через зал, успевая по пути чуть влюбиться в каждую, кого увидит, и влюбить в себя. А когда перед ним раскроется занавес, осознаешь — видов и сортов любви в этом мире не счесть, но каждое чувство по-своему остро и чудесно.

Режиссер Родион Барышев, чтобы со студентами ВГИКа, 2-го курса мастерской Фокина, которых он учит, поговорить со зрителями о Бунине и любви, выбрал три новеллы.

— По-моему Бунин, вокруг которого много клише и из которого делают «ванильного» писателя, в своих текстах вбирает что-то и от Достоевского, и от Кафки, и от Чехова, — объяснил Барышев. — Мне хотелось устроить полифонию из Бунина, без прикрас и без купюр.

Выбор остановился на «Мадриде», «Вороне» и «Холодной осени».

— Новелла «Мадрид» для меня — театральная метафизика. Это больная трагедия любви людей на самой обочине жизни. Она о том, что любовью можно спасти, — делится мыслями режиссер. — Из «Ворона» мы сделали гротесковую оперу, чтобы показать тупик отношений отца и сына, которые любят одну женщину.

Эти две истории играют в первом акте. Обе визуально затягивающие, достоверно фантастичные, образные и разные по атмосфере. Во втором акте идет «Холодная осень».

— Это драма памяти, одна из самых любимых мною новелл. Она дорога мне как обращение к моим дедушке и бабушке, которым я что-то не успел сказать, — рассуждает Родион Барышев. — И поставил я ее в стиле, схожем с тем, как рисовали импрессионисты — это впечатление о том единственном счастливом вечере девушки с любимым, которое она пронесла через всю свою жизнь, все события и испытания.

Спектакль «Темные аллеи. Новеллы о любви» — это зеркальные отражения и опредмеченные люди, изящные пальцы в черных перчатках, поверх которых кольца. Это безусый и живой эрцгерцог Фердинанд. Это что-то напоминающее кино Годара «На последнем дыхании» и Гринуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник», а еще фильм «Бег» Наумова и Алова. Но главное — это искренний творческий разговор юных артистов с публикой.

— Для меня этот спектакль — продолжение диалога с моим мастером Дмитрием Крымовым, — добавляет Барышев. — И еще мне очень хочется дать современным студентам средства реализации для общения с автором, которого выбираем. Обычно экзаменационные показы не идут дальше закрытых лабораторий. Мне же хотелось сделать театральный спектакль, который смотрелся бы в пространстве театральной Москвы.

Возможность показать оригинальный спектакль публике дал проект МХАТа имени Горького «Открытые сцены».

— Он задействует несколько пространств нашего театра, включая Третью сцену, экспериментальную, — поделился руководитель проекта, продюсер Евгений Скуковский. — Там идут спектакли, сделанные не у нас, но близкие нам по духу. Мы ищем и приглашаем интересные, неожиданные постановки.

В Москве происходит очень много интересного. У нас идут музыкально-цирковой спектакль, тот, где играют дети, выступает песочный театр, каждую неделю показываем танцевальные постановки. МХАТ стремится быть местом притяжения для всех.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эдуарт Бояков, художественный руководитель МХАТа имени Горького:

— «Открытые сцены МХАТ», с одной стороны, следуют общемировому культурному тренду на создание универсальных культурных кластеров. С другой стороны, проект прокладывает свой особый путь в сегодняшней реальности, соединяя прорывные технологии с русским культурным кодом, русским самосознанием. Инновационность плюс архаика, традиция плюс постмодерн — вот смысл кластера, который создает театр, бывший в начале XX века ультрапрогрессивным, а сегодня стремящийся соединить поиск с верностью наследию.

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