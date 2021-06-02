Встреча талантливых

Во время открытия творческой секции совещания молодых литераторов Союза писателей России. Выступает Александр Лапин / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице и Подмосковье состоялось IV Всероссийское Совещание молодых литераторов Союза писателей России. Крупнейший литературный форум собрал более 300 участников из 57 регионов страны.

Среди них не только писатели, поэты, критики, но и менеджеры в области организации литературного процесса. Программа совещания включала семинарские занятия с мастерами пера, встречи с литераторами, издателями, редакторами литературных журналов.

Писатель Александр Лапин, открывающий творческую секцию совещания, отметил, что подобный форум нужен молодым литераторам для формирования профессиональной уверенности. «Писательское дело — удел одиночек: автор сидит за столом и толком не знает, нужен ли он кому-либо, хотят ли читать его откровения. Здесь, на этой встрече молодых писателей, они чувствуют, что нужны», — говорит Лапин.

Его наблюдение подтверждают и сами участники совещания. «Работаешь-работаешь, пишешь, стараешься посмотреть на свою работу со стороны, но, как показывает практика, лучше всего это видят коллеги, тем более опытные профессионалы», — делится своим мнением поэтесса из Новосибирска Кристина Кармалита, которая уже не в первый раз приезжает на совещание.

Обмен опытом между профессиональными литераторами и начинающими авторами — одна из главных задач форума. «Мудрый поэт сказал: учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться. Мы потеряли годы, связь поколений в литературе, и это пагубно сказалось на литературном процессе», — говорит поэт Геннадий Иванов, первый секретарь правления старейшей писательской организации в стране — Союза писателей России.

Автор исторической саги «Русский крест» о закате СССР и начале новой России Александр Лапин, который в своей лекции «Писатель — парламентер между поколениями» затронул тему преемственности в историческом и литературном процессе, также отмечает важность обмена опытом. «Сегодня в обществе идет процесс дифференциации, индивидуализации. Раньше мы могли обращаться к целому поколению, но сегодня нужно разговаривать с каждым человеком, говорить с ним о том, что ему интересно», — считает Лапин.

Известный автор рассказал об ответственности и сверхзадаче писателя — оставить в памяти потомков ценности и историю своих современников, дать им возможность понять друг друга, примирить и объединить общество, не допустить раскола и межпоколенческих противоречий, которые полыхают сегодня по всему миру.

— И теперь настал черед молодых показать нам и всему миру — какое оно на самом деле, это новое поколение, — призвал автор.

Как подтвердила встреча, молодые литераторы не меньше старших коллег заинтересованы в диалоге поколений. Для них это общение — восстановление преемственных связей, возможность чувствовать себя частью единого литературного исторического пространства.

КСТАТИ

Кроме обмена творческим опытом с коллегами, обсуждения произведений, встреч с писателями, участники совещания подняли такие практические вопросы, как работа с издательствами, публикация в литературных журналах. Для тех, кто не смог присутствовать очно, были организованы онлайн — трансляции важнейших событий.

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