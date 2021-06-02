Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Встреча талантливых
Во время открытия творческой секции совещания молодых литераторов Союза писателей России. Выступает Александр Лапин / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Встреча талантливых

Никита Миронов  

Культура

В столице и Подмосковье состоялось IV Всероссийское Совещание молодых литераторов Союза писателей России. Крупнейший литературный форум собрал более 300 участников из 57 регионов страны.

Среди них не только писатели, поэты, критики, но и менеджеры в области организации литературного процесса. Программа совещания включала семинарские занятия с мастерами пера, встречи с литераторами, издателями, редакторами литературных журналов.

Писатель Александр Лапин, открывающий творческую секцию совещания, отметил, что подобный форум нужен молодым литераторам для формирования профессиональной уверенности. «Писательское дело — удел одиночек: автор сидит за столом и толком не знает, нужен ли он кому-либо, хотят ли читать его откровения. Здесь, на этой встрече молодых писателей, они чувствуют, что нужны», — говорит Лапин.

Его наблюдение подтверждают и сами участники совещания. «Работаешь-работаешь, пишешь, стараешься посмотреть на свою работу со стороны, но, как показывает практика, лучше всего это видят коллеги, тем более опытные профессионалы», — делится своим мнением поэтесса из Новосибирска Кристина Кармалита, которая уже не в первый раз приезжает на совещание.

Обмен опытом между профессиональными литераторами и начинающими авторами — одна из главных задач форума. «Мудрый поэт сказал: учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться. Мы потеряли годы, связь поколений в литературе, и это пагубно сказалось на литературном процессе», — говорит поэт Геннадий Иванов, первый секретарь правления старейшей писательской организации в стране — Союза писателей России.

Автор исторической саги «Русский крест» о закате СССР и начале новой России Александр Лапин, который в своей лекции «Писатель — парламентер между поколениями» затронул тему преемственности в историческом и литературном процессе, также отмечает важность обмена опытом. «Сегодня в обществе идет процесс дифференциации, индивидуализации. Раньше мы могли обращаться к целому поколению, но сегодня нужно разговаривать с каждым человеком, говорить с ним о том, что ему интересно», — считает Лапин.

Известный автор рассказал об ответственности и сверхзадаче писателя — оставить в памяти потомков ценности и историю своих современников, дать им возможность понять друг друга, примирить и объединить общество, не допустить раскола и межпоколенческих противоречий, которые полыхают сегодня по всему миру.

— И теперь настал черед молодых показать нам и всему миру — какое оно на самом деле, это новое поколение, — призвал автор.

Как подтвердила встреча, молодые литераторы не меньше старших коллег заинтересованы в диалоге поколений. Для них это общение — восстановление преемственных связей, возможность чувствовать себя частью единого литературного исторического пространства.

КСТАТИ

Кроме обмена творческим опытом с коллегами, обсуждения произведений, встреч с писателями, участники совещания подняли такие практические вопросы, как работа с издательствами, публикация в литературных журналах. Для тех, кто не смог присутствовать очно, были организованы онлайн — трансляции важнейших событий.

Читайте также: Выставка «Литературная Москва Михаила Булгакова» откроется в Музее писателя

творчествосовещаниелитература
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Запрети себе кредиты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Человек на самокате — повелитель пешеходов?

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Выбираем транспорт по душе

Все мнения
О проекте