Боевик и пропаганда: Голливуд неуклюже включился в цветные революции

Киану Ривз в образе главного героя фильма «Джон Уик» / Кадр из фильма «Джон Уик» / 2017 год

Русскоязычные киноманы на днях вздрогнули, узнав, что релиз ленты «Джон Уик», где главный герой киллербелорус, перенесли на год. Вдруг сценарий перепишут в соответствии с политикой партии на Западе? Неужели целью убийцы станут киношные Александр Лукашенко и Владимир Путин? Как работает голливудская агитмашина, выясняла «Вечерка».

Ленин называл кино важнейшим из искусств: в сознание можно вложить любую идею. Какую? Можно, как Марк Захаров, снять «Обыкновенное чудо» и сеять добро, любовь и сострадание. Можно учить мудрости через фильм «Тень» с Олегом Далем. Но, к сожалению, можно использовать кино и для пропаганды чистого зла.

Так делала Лени Рифеншталь в фашистской ленте «Триумф воли» 1935 года. Но с тех пор во имя своекорыстных политических целей мастера научились работать тоньше. Во время холодной войны во многие голливудские фильмы закладывались тихие агитационные мины. Наиболее негативные персонажи обретали русско-советские черты.

В эпоху 1990-х годов акцент сместился, и вместо пугала из россиян стали делать посмешище. В 1998 году в фильме «Армагеддон» мир увидел жалкого русского космонавта Льва Андропова. И вот новый виток: мы опять видим на экране «этих страшных русских», например, у режиссера Гая Ричи. А в 2019 году, видимо, желая подмигнуть белорусским сторонникам великой оппозиционерки Светланы Тихановской, положительного героя Киану Ривза из популярного высокобюджетного блокбастера «Джон Уик» внезапно делают белорусом по имени Джордани Йованович.

Только вслушайтесь в эту историю. Станиславский в гробу перевернулся. Очевидно, сценаристы так спешили к минской попытке госпереворота 2020 года, что не разобрались в тонкостях славянских имен, и Киану получился помесью серба и итальянца. Так или иначе, но тренд задан.

И не стоит удивляться, если, например, во второй части фильма «Аватар», запланированной на 2022 год, среди благородных и сугубо положительных Нави окажется синяя зверушка по имени Роман Протасевич или, скажем, Леонид Волков. А что? И кассу сделают, и реноме не оцарапают.

КСТАТИ

История тихой голливудской агитации имеет давние корни: в фильме «Хищник» 1987 года, герой Арнольда Шварценеггера, перед схваткой с инопланетянином, уничтожает повстанцев, которыми руководят советские офицеры. А главный злодей ленты «Горец» 1986 года, Виктор Крюгер, бессмертный монструозный великан из России.

Хорошее кино побеждает зло

О роли кино в пропаганде и истории «Вечерка» поговорила с экспертами.

Народный артист России, режиссер Александр Митта: — Автор способен высказать в ленте свое отношение к любому вопросу. Можно и очернять, и хвалить. И то и другое доступно кинематографу, — говорит Митта. Журналист, разведчик и профессор МГИМО МИД РФ Юрий Кобаладзе напоминает, что в разгар холодной войны пропагандистские штампы старательно закладывались в киноленты, причем по обе стороны железного занавеса.

— Интересно, что лучшие голливудские фильмы, даже те, в которых присутствовал сильный антисоветский душок, например «Охотник на оленей», не воспринимались как пощечина СССР.

Настолько здорово они были сделаны, настолько хороша была там актерская игра. А финал с «Господи, благослови Америку», наоборот, многими воспринимался как нелепость. То есть в итоге получилось, что авторский замысел и художественные достоинства перевешивали заложенную в ленту идеологическую подоплеку, случайной или неслучайной она там была. Ну и надо понимать, какое было время. Все было окрашено противостоянием. И при каждом удобном и неудобном случае об этом вспоминали. Однако все эти искусственно привнесенные в кино идеи сразу замечались зрителем и со временем отсеивались. А художественные достоинства ленты сохранялись.

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