Прирожденные кровопийцы

Артем Ткаченко и Ольга Медынич — «реставрация» XIX века / Кадры из сериала «Вампиры средней полосы» / 2021 год

Фильмы о вампирах снимают регулярно, но нашему кинематографу упыри всегда были менее интересны, чем западному. И тут мы решили это дело наверстать! Два кинохита последнего времени посвящены кровососам!

Разговоры о том, что наши не умеют снимать кино, пора прекратить в силу несостоятельности: умеют однозначно. Не всегда — да, но тем не менее. Доказательство тому — вышедший еще весной детективно-мистический сериал «Вампиры средней полосы», уже продленный на второй сезон, премьеру которого обещают в 2022 году. Впрочем, конкретно это известие настораживает: увы, вторые сезоны часто не дотягивают до первых, а все потому, что замахиваться на продолжение заставляет не новая идея, а окрыление успехом и головокружение от него. Впрочем, вдруг тут не тот случай?

Метафорическая мини-сага про кровососов и людей — прекрасный пример качественного, очень смешного и неглупого кино, потребность в котором у зрителей велика и не восполнена и на треть. Перевес позитивных откликов на «Вампиров средней полосы» очевиден, недовольные тоже есть, что нормально. Бесспорно одно: блестяще сыгравший Юрий Стоянов стал «локомотивом» сериала. Хотя хорошо играющих в многосерийке актеров немало, но Святослав Вернидубович по-стояновски — это нечто.

«Комик франко-итальянской плеяды, типа Фюнеса или Фернанделя», — сказал про него один наш коллега-киноман, и тут согласишься, но и поспоришь — если не круче! Поскольку Стоянов, конечно, представитель русской школы актерского мастерства, в которой не делалось расчета на «особенную» внешность или способность к фантастическому гримасничанью, как в случае с упомянутыми комиками.

Отличная игра, блестящий текст, уже разобранный на цитаты, ко всему этому — еще и блестящий смысл: иной раз ведь и правда не знаешь, кто же больший человек — кровосос или лишенное эмпатии, доброты и чувствительности создание, гордо называющее себя «гомо сапиенсом».

«Упыриная» история для россиянина не нова, сказки про кровопийц собирал еще знаменитый Афанасьев, ими пугали друг друга и в пионерские времена, что отражено в вышедшем недавно «Пищеблоке». В «Вампирах...» сказочная подкладка подшита к несказочной материи сегодняшнего дня. События развиваются в Смоленске, а могли бы — где угодно, в том и суть. В основе сюжетной линии сериала лежит детективная история с «кровавым» подтекстом, главная тема — соблюдение вампирско-мирских законов и расплата за их нарушение. Ну и любовь, конечно. Конечно, между человеком и вампиршей.

Главный герой Святослав Вернидубович в гневе бывает страшен / Кадры из сериала «Вампиры средней полосы» / 2021 год

Глубинно, философски, тема сериала — расплата за нарушение баланса, обеспечивающего нормальное функционирование общества: нам ли не знать, какова цена любого «перекоса» и дисгармонии! Живи мы по правилам (не говоря даже — по Конституции!), бед в жизни было бы меньше в разы, но ведь не живем! А потому — бесконечно оплачиваем выставляемые жизнью счета и даже пени...

Впрочем, даже если не искать в сериале скрытых аллюзий с современностью, он хорош сам по себе: антуражен, стилен, нелинеен, точно передает провинциальные нравы, иногда их гротесково подчеркивая. Это не шедевральное кино, но крепкий, выше чем на пятерку сериал, ценность которого в нетривиальности, а также отсутствии откровенной пошлости, которая часто губит хорошие идеи.

Впрочем, скорее всего, не искать аллюзий не получится: мы ментально склонны видеть скрытые смыслы даже там, где их нет. А уж в «Вампирах...» поводов для таких поисков выше крыши: в сериале много скрытой и откровенной сатиры, выписанной со вкусом. Остается радоваться тому, что в наше время нашлось место и для нее, а не только для низкоплинтусного юмора в стиле камеди.

Прекрасен в сериале и Артем Ткаченко, явно получивший удовольствие от съемок и прямо-таки растворившийся в угарном Жане Ивановиче, и Глеб Калюжный — недавно инициированный и совсем молодой еще вампирчик, и главные герои — холодноватая в роли Анны Екатерина Кузнецова и Михаил Гаврилов (столичный следователь Иван Жалинский). Что порадовало отдельно — кастинг на роли провели как-то так, что не составился, слава богу, затертый уже до дыр привычный иконостас из наших кинозвезд. А появление Татьяны Догилевой, которая не часто мелькает на экране, стало для киноманов бонусом.

Как ни удивительно, но изначально ожидаемый как чисто развлекательный, сериал «Вампиры средней полосы» поднялся выше заданного уровня. Хочется сказать еще раз — безусловно, благодаря Юрию Стоянову. И хотя многие критики увидели в сериале некие корреляции со светлой памяти «Городком», это — ни разу не «Городок», при всем своем очаровании все же достаточно картонный.

Стоянов — блистательный актер, чей талант, возможно, был несколько затенен тем же «Городком» и его априорной схематичностью, тут же он открылся массовому зрителю объемно, ярко, классически. И даже если бы не было его эпизодических дурацкиштампованных превращений в вампира, хуже бы сериал не стал ни на йоту.

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