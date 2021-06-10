Ангелина Стречина: Хочу сделать вас счастливее

Фото: instagram/angelinaa_strechina

Сразу после окончания высшего театрального училища имени Михаила Щепкина Ангелина Стречина стала сниматься в сериалах и кино. В ее фильмографии много громких проектов последних лет: «Триггер» Дмитрия Тюрина, «Полет» Петра Тодоровского, «Мир!Дружба!Жвачка!» Ильи Аксенова, Антона Федорова. Сейчас на платформе кинопоиск HD выходит новинка – многосерийный фильм «Пищеблок» с участием молодой актрисы.

Традиционно летние каникулы ассоциируются с детскими лагерями и приключениями. Тем же, кто пока остается дома, можно увидеть все это на экране, в сериале «Пищеблок» — про советских подростков и... вампиров. В нем Ангелина Стречина сыграла роль вожатой Вероники Несветовой.

— Ангелина, вампирская тематика, которая была актуальна несколько лет назад, снова лидирует на экранах. Как вы к этому относитесь?

— По-моему, это здорово! Признаюсь, в свое время я была ярой фанаткой фильма «Сумерки», сериала «Дневники вампира» и других лент на эту тему.

Мне нравится, что вновь стали много про это снимать. К тому же истории с нашими отечественными вампирами — они ведь не только про мистику и любовь. За ними, как правило, стоят другие, более глубокие смыслы — про отношения между людьми, наши внутренние проблемы. В сказку обернуты серьезные темы. И в этом плане «Пищеблок» очень отличается от обычного «вампирского» кино.

— Как вы узнаете о реакции людей на ваши работы?

— Приятно, когда твоя работа нравится. Только картина вышла — сразу многие пишут в Instagram. Меня удивляет, когда я на YouTube нахожу какие-то ролики с моими персонажами. Это вообще круто! Мне нравится фанатское творчество.

Недавно мне рассказали, что в Twitter есть целая история отношений моей Эльзы и Алика (его сыграл актер Юра Борисов. — «ВМ») из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Их линия так понравилась зрителям, что ребята стали ее развивать.

— Вообще фан-сообщества по фильмам и сериалам куда популярнее за рубежом, но появляются и у нас. Что надо, чтобы проект оброс своим фан-клубом?

— Мне кажется, история должна быть необычной и хорошо сделанной. Тогда она попадет в зрителей. Ведь нас цепляет то, что актуально и качественно.

— А негативные отзывы зрителей вы получали? Как реагируете на них?

— Да, бывают и недовольные комментарии. Тогда, как и любой человек, который переживает за то, что делает, я расстраиваюсь. Но потом стараюсь думать так: ведь человек потратил свое время, чтобы тебя найти, все это написать, значит, это его задело. И, в конце концов, когда у нас все хорошо, у нас нет желания сказать кому-то что-то плохое. Если же нам плохо, то необходимо куда-то слить негатив. Значит, человеку, который такое написал, плохо. И, когда так анализируешь ситуацию, становится легче. Ты начинаешь понимать другого.

Но я, например, запретила себе читать комментарии под трейлерами новых фильмов с моим участием на YouTube. Потому что там довольно часто много критики. Впервые я с этим столкнулась, когда вышел трейлер мистического фильма «Гости». Там был сплошной негатив. Я даже расплакалась. Но подруга, Настя Уколова, успокоила и посоветовала вообще не читать такие вещи.

— Да, у нашей публики есть предубеждение против российских фильмов ужасов и отечественного кино в целом. Как это изменить?

— Мне кажется, это общее мнение, что у нас не самый лучший кинематограф. Но я считаю, что надо развиваться. И я вижу, как люди работают в проектах, которые получаются успешными. У каждого человека на площадке своя задача, очень важная для всего процесса.

Это все единый механизм. И если он работает слаженно, получается хороший продукт. Тогда и зритель реагирует позитивно, и стереотипы ломаются. По поводу «Пищеблока» я недавно в комментариях прочитала: «Я удивлен — дети хорошо играют!» То есть было предубеждение, что дети не умеют играть. А они сыграли хорошо. Зрителю понравилось, он сказал об этом кому-то еще… Так что самое главное — чтобы каждый качественно делал свою работу. И только тогда получится хороший продукт.

— Сами успеваете смотреть отечественное кино?

— Сейчас у нас выходит много хороших картин. В детстве, если честно, я не смотрела русские сериалы и фильмы. Ну, кроме подростковых каких-то историй на СТС, ТНТ, ситкомов. Но сейчас, уже в сознательном возрасте, я подписалась практически на все платформы и смотрю наше кино. Потому что это интересно!

Фото: instagram/angelinaa_strechina

— Фильм «Человек из Подольска» видели? Вы ведь сами из этого города?

— Так получилось, что ни это кино, ни спектакль я не смотрела, пьесу не читала. Когда работаешь в напряженном графике, многие картины видишь лишь через несколько лет после того, как они вышли.

А Подольск я люблю! Мне нравится, как он развивается. Когда туда приезжаешь, отдыхаешь от суеты, которая есть в Москве. Сразу как бы выдыхаешь.

— При таком обилии съемок вы находите место и для театральных спектаклей. Как?

— Я играю всего два спектакля — «Дачники» и «Господин слуга» в Театре имени Ермоловой. Когда съемочный график шесть через один, то в этот один день можно вставить спектакль. Конечно, так я уже третий месяц работаю без выходных, но зато вроде бы все успеваю.

Для меня театр очень важен. Я всегда безумно хотела играть на сцене. Дело в том, что с детства я занималась и бальными танцами, и балетом. А там всегда были выступления, которые давали обмен энергией со зрителем. В кино же ты общаешься только со съемочной командой, процессы происходят другие. Такого, что ты что-то даешь зрителю, он тебе возвращает, и вы как в пинг-понг играете, нет. А очень хотелось!

Но молодому актеру довольно сложно попасть в театр. Мне же повезло, потому что актриса Стася Милославская тогда улетела на съемки, и Театр Ермоловой искал ей замену — связались со мной.

— Расскажите немного про спектакли.

— Это два абсолютно разных, несравнимых спектакля. «Дачники» Евгения Марчелли лично для меня — про личности , про людей. Про сложность взаимодействия собственного «я» с миром. Про «я» и те рамки, которые существуют. Как я живу в ситуации, когда надо жить так, а не иначе. А не хочется. Но надо. Это спектакль, над которым непременно задумаешься.

«Господин слуга» Юрия Квятковского — это весело. Это песни, танцы! Это тот спектакль, на который люди могут идти, чтобы отдохнуть. Такие постановки нужны, особенно когда зрители приходят уставшие после работы на спектакль и хотят расслабиться, хо- тят, чтобы их повеселили. Спектакль для этого и создавался.

— Вернемся к кино. Вы снялись во многих топовых российских сериалах. Что вам дает каждый новый проект?

— Любая новая картина для меня как ступенька, позволяющая открыть для себя и в себе что-то новое. Например, в своих первых картинах я не умела плакать в кадре. Не понимала, как это можно делать буквально по щелчку пальцев. В этом году работала над проектом, где это было необходимо. И я сидела, долго думала. И вдруг из-за того, что я над этим так билась, нашла выход! Только через 5–6 лет работы я обнаружила тот ключик, который позволяет мне этого добиться. То есть это постоянный труд, открытие чего-то нового.

Недавно мне режиссер подсказал: «Ты играешь любовь вот так, а если попробовать по-другому?» И я удивилась, ведь я и не думала об этом! Если бы я только знала, что так тоже можно. И вот пришла на другую площадку и своему партнеру рассказала. Это вечный поиск. Каждая картина — постоянное развитие. Суперинтересно!

— Большой актер зачастую большая личность. Хочется быть кумиром многих?

— Для меня это не самоцель. Я не люблю, когда говорят «актерская карьера». Мне просто нравится то, что происходит, сам процесс. Да, у меня есть цели. Но они больше связаны с саморазвитием. Главное, чего я хочу — нести людям своей работой добро и любовь. Это немного банально звучит. Но было бы здорово делать людей чуточку счастливее своей работой. Хорошо, когда есть такая возможность!

ДОСЬЕ

Ангелина Стречина родилась 20 февраля 1996года в городе СтрежевомТомской области. Позже семья переехала в Подольск. Ее родители — преподаватели спортивно-бальных танцев. Окончила балетную школу и музыкальную по классу фортепиано. Театральное образование получила в ВТУ имени Щепкина.

В кино дебютировала в сериале «Сальса» в 2015 году. В ее фильмографии ленты «Аванпост», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», сериалы «Триггер», «Полет» и другие.

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