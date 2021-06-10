Сергей Пускепалис: Выходцы из СССР для меня не чужие

Сергей Пускепалис / Фото: vk.com/ Сергей Пускепалис

Этот известный актер и режиссер еще из того поколения соотечественников, которые знали о существовании пятнадцати союзных республик и теперь не готовы считать друг друга иноземцами. Помимо этого, он редкий человек, который обрел популярность, но не стал москвичом, хотя город любит и знает отлично.

— Сергей, у вас удивительное смешение кровей: мама — болгарка, родом из Молдавии, а папа — Витаутас, литовец. Какие-то национальные традиции того и другого народа вы привнесли в свою семью?

— Как таковых их нет, поскольку все детство я провел на Чукотке. Вообще, ощущаю себя русским. Да, я знаю, что моя фамилия означает краюху хлеба. «Пуся» политовски — половина, а «кепалюка» — литовский хлеб. Благодаря отцу я еще мальчишкой выучил литовский язык, неплохо говорил подростком, когда летом жил в Гиркальнисе, у бабушки Моники. Сегодня изъясняюсь на нем крайне редко, когда вдруг пробивает. Очень люблю вкусные литовские цеппелины, но в доме у нас не принято готовить эти блюда. Так что нет ничего особенного, что бы я передавал по наследству.

— Но какие-то ярко выраженные национальные черты вы в себе наблюдаете?

— Если только литовское упрямство (улыбается).

— Вы до сих пор прописаны в Железноводске Ставропольского края. Москву же, а теперь и Ярославль, воспринимаете как место работы. Так и не возникло желание стать москвичом?

— Пока не видел в этом необходимости. Актеры же вечно в экспедициях, и там уже не так важно, куда ты возвращаешься. При этом Москва для меня родной город, в котором я учился, прошел некое становление, у меня тут живут друзья. Но я жил и работал во многих городах страны, и все они значимы для меня. Вот сейчас мы в театре в Ярославле заканчиваем 271-й сезон, активно готовим премьеры. Кроме того, я и как актер снимаюсь.

Недавно закончились съемки фильма «Бессмертные» Тиграна Кеосаяна, а также съемки драмы Константина Буслова «Задание выполнил. Возвращаюсь…» про первую нашу бомбардировку Берлина в 1941 году.

— По рассказам провинциалов, столичный мегаполис встречает всех по-разному, экзаменует, по-своему… Вы трудно приживались?

— У нас было приятное знакомство, когда я стал студентом ГИТИСа, но настоящее сращивание, думаю, произошло, когда я ее покинул, поработал главным режиссером театра драмы в Магнитогорске и потом вернулся обратно.

Сергей Пускепалис в фильме про трудовых мигрантов / Кадр из сериала «А у нас во дворе» / 2017 год

— По вашим ощущениям, москвичи благодушно настроены к приезжим?

— Ну, москвичи настолько разные… И все они по-разному относятся ко вновь прибывающим. Единого мнения, мне кажется, не существует.

— Вы снимались в популярном сериале «А у нас во дворе…» про жизнь трудовых мигрантов, значит вам эта тема близка…

— Я еще из того поколения, которое все республики считало своей страной. Как в песне: «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз!» Поэтому я всех приехавших сюда трудиться воспринимаю как наших бывших граждан, а не иностранцев. И они у нас здесь тоже устраиваются неоднородно. Кто-то нормально снимает квартиры, работают по договору, а какие-то несчастные ребята ютятся в грязных подвалах, дичают, образуют какие-то свои диаспоры, так что за всем этим сообществом требуется установить бдительный контроль и обязательно помогать. Максимально прозрачные должны быть отношения между государством и наемной силой, прибывшей из-за границы.

— На ваш взгляд, какова роль людей разных национальностей в исторических вехах Москвы? Какой вклад они вносят в современное становление столицы?

— Разумеется, Москва — многонациональный, многоконфессиональный мегаполис.

Собственно, так было испокон веков. Это понятно даже по названиям улиц: Ордынка от слова «орда», Арбат от слова «арба» и пр. И в целом вся московская культура соткана из такого многоголосого замеса, и в этом ее особенность, богатство. Другое дело, что нужно соблюдать некий кодекс совместного общежития, и никуда не годится, когда на трассах неожиданно начинается стрельба в честь свадьбы, например. Это, конечно, совершенно неприемлемое для Москвы поведение.

А в принципе, наша столица — это такой котел, в котором есть все, и она, кстати, еще и архитектурно хорошеет на глазах, в том числе и при помощи трудовых мигрантов. Мне есть с чем сравнивать, и я могу сказать, что благодаря мэру Сергею Собянину и его команде город стал необыкновенно комфортным, с красивыми зонами отдыха, с прекрасными инфраструктурой, дорожными развязками и транспортной системой. Я одобряю все преобразования.

ДОСЬЕ

Сергей Пускепалис родился в Курске. Окончил Саратовское театральное училище и режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа), курс П. Н. Фоменко.

Заслуженный артист РФ, снимался в фильмах: «Простые вещи», «Как я провел этим летом», «Метро», «Ледокол», «Одесский пароход» и др. В качестве режиссера снял ленту«Клинч», ставил спектакли в «Табакерке», «Современнике» и театрах других городов России. Сейчас является худруком Театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле.

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