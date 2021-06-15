Фестиваль подготовил интересную программу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Седьмой Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в столице с 17 по 20 июня. В эти дни любители чтения смогут познакомиться с литературными произведениями и послушать известных лекторов.

Традиционно на площадках можно будет узнать о последних новинках, выпущенных российскими издательствами. Гости праздника смогут найти свои любимые произведения, а также проконсультироваться со специалистами, которые помогут подобрать книги на любой вкус. Много мероприятий, проходящих на главной сцене и в шатрах, будут посвящены 60-летию полетов в космос.

Кроме того, на фестивале подведут итоги акции «Тотальный диктант». А еще на площадке откроется интерактивная аромаинсталляция «Книжные ароматы». Гостям предложат угадать произведение по парфюмерной композиции. А после можно будет составить свой аромат.

На сцене

Здесь гости фестиваля смогут принять участие в интеллектуальной игре «Кто хочет поиграть с Вяземским?», послушать литературные чтения памяти детского писателя и переводчика Михаила Яснова и лекцию «Достоевский как историческая загадка».

Регионы России

В шатре пройдут посвященная книге «Конек-Горбунок» встреча с искусствоведом, мастер-класс по нанайскому языку и встреча с авторами финно-угорских комиксов.

Художественная литература

Иван Охлобыстин представит свою книгу «Дом солнца» и побеседует с гостями фестиваля.

Нон-фикшен

На площадке проведут презентации книг о Сколтехе, разведчиках и «непризнанном гении», писателе Николае Лескове.

Инфопоинт

Здесь можно узнать всю информацию о фестивале.

Детская и учебная литература

Здесь можно будет стать участником благотворительной акции «Подари ребенку книгу». А еще проведут круглый стол, посвященный книгам-страшилкам, покажут детские спектакли и организуют встречи с авторами.

Лекторий

Здесь объявят финалистов литературного конкурса «Класс!» и покажут представление по мотивам «Маленького принца».

Библиотека

Космонавт Александр Лавейкин представляет книгу «В небе и над землей» о своем отце, военном летчике Иване Лавейкине. А еще там можно будет оформить Единый читательский билет.

История отечества

В рамках презентации покажут программу, анализирующую исторические тексты при помощи искусственного интеллекта.

В ГУМе

Центр вакцинации

Здесь расположена зона, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Антикварная и букинистическая книга

Здесь можно найти редкие и коллекционные книги, которые станут хорошим подарком для ценителей.

Музейная линия

Традиционно организаторы оборудуют место, где буду представлены каталоги и альбомы, посвященные деятельности музеев.

Литературная гостиная

Российский книжный союз и операторы книжного рынка представят книги 2021 года. А еще в гостиной пройдет «Книжная отрасль России. Перезагрузка», где обсудят маркетинговую поддержку литературных проектов.

МУЗЕИ ЖДУТ В ГОСТИ

Помимо программы на Красной площади, гостей и жителей столицы будет ждать параллельная программа во многих городских музеях. Например, в Доме-музее К. И. Чуковского откроется выставка с факсимильными записями Корнея Ивановича и редкими фотографиями. Музей М. А. Булгакова расскажет о комиксе «Мастер и Маргарита», а в Государственном музее А. С. Пушкина посетители увидят работы художницы Татьяны Мавриной.

ЦИФРА

500 мероприятий проведут организаторы для гостей фестиваля. Это лекции, творческие встречи, дискуссии, музыкальные и театральные номера.

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