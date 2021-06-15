Фестиваль подготовил интересную программу
Седьмой Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в столице с 17 по 20 июня. В эти дни любители чтения смогут познакомиться с литературными произведениями и послушать известных лекторов.
Традиционно на площадках можно будет узнать о последних новинках, выпущенных российскими издательствами. Гости праздника смогут найти свои любимые произведения, а также проконсультироваться со специалистами, которые помогут подобрать книги на любой вкус. Много мероприятий, проходящих на главной сцене и в шатрах, будут посвящены 60-летию полетов в космос.
Кроме того, на фестивале подведут итоги акции «Тотальный диктант». А еще на площадке откроется интерактивная аромаинсталляция «Книжные ароматы». Гостям предложат угадать произведение по парфюмерной композиции. А после можно будет составить свой аромат.
На сцене
Здесь гости фестиваля смогут принять участие в интеллектуальной игре «Кто хочет поиграть с Вяземским?», послушать литературные чтения памяти детского писателя и переводчика Михаила Яснова и лекцию «Достоевский как историческая загадка».
Регионы России
В шатре пройдут посвященная книге «Конек-Горбунок» встреча с искусствоведом, мастер-класс по нанайскому языку и встреча с авторами финно-угорских комиксов.
Художественная литература
Иван Охлобыстин представит свою книгу «Дом солнца» и побеседует с гостями фестиваля.
Нон-фикшен
На площадке проведут презентации книг о Сколтехе, разведчиках и «непризнанном гении», писателе Николае Лескове.
Инфопоинт
Здесь можно узнать всю информацию о фестивале.
Детская и учебная литература
Здесь можно будет стать участником благотворительной акции «Подари ребенку книгу». А еще проведут круглый стол, посвященный книгам-страшилкам, покажут детские спектакли и организуют встречи с авторами.
Лекторий
Здесь объявят финалистов литературного конкурса «Класс!» и покажут представление по мотивам «Маленького принца».
Библиотека
Космонавт Александр Лавейкин представляет книгу «В небе и над землей» о своем отце, военном летчике Иване Лавейкине. А еще там можно будет оформить Единый читательский билет.
История отечества
В рамках презентации покажут программу, анализирующую исторические тексты при помощи искусственного интеллекта.
В ГУМе
Центр вакцинации
Здесь расположена зона, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции.
Антикварная и букинистическая книга
Здесь можно найти редкие и коллекционные книги, которые станут хорошим подарком для ценителей.
Музейная линия
Традиционно организаторы оборудуют место, где буду представлены каталоги и альбомы, посвященные деятельности музеев.
Литературная гостиная
Российский книжный союз и операторы книжного рынка представят книги 2021 года. А еще в гостиной пройдет «Книжная отрасль России. Перезагрузка», где обсудят маркетинговую поддержку литературных проектов.
МУЗЕИ ЖДУТ В ГОСТИ
Помимо программы на Красной площади, гостей и жителей столицы будет ждать параллельная программа во многих городских музеях. Например, в Доме-музее К. И. Чуковского откроется выставка с факсимильными записями Корнея Ивановича и редкими фотографиями. Музей М. А. Булгакова расскажет о комиксе «Мастер и Маргарита», а в Государственном музее А. С. Пушкина посетители увидят работы художницы Татьяны Мавриной.
ЦИФРА
500 мероприятий проведут организаторы для гостей фестиваля. Это лекции, творческие встречи, дискуссии, музыкальные и театральные номера.
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