Воевать так воевать! Экономику страны необходимо подчинить задачам спецоперации

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Анатолий Громов (слева) — главный инженер 1-го Московского государственного подшипникового завода (ГПЗ-1). С ноября 1941 года — уполномоченный Государственного комитета обороны по подбору и внедрению оборудования на оборонных заводах / Фото: РИА Новости

В России начал работу новый руководящий орган: Координационный совет при правительстве РФ. Его задача — обеспечить потребности российских силовиков, участвующих в специальной военной операции на Украине. По сути, это подобие знаменитого ГКО — Государственного комитета обороны, образованного 30 июня 1941 года. Чем именно будет заниматься совет? Как скажется его появление на ходе спецоперации? Пробуем разобраться с экспертами.

Пока задачи у Координационного совета сугубо экономические. Это «поставки и ремонт вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарное обслуживание, проведение ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечение логистики».

Вспомним опыт товарища Берии

— Совет создан прежде всего для концентрации не военных, а экономических усилий по организации военных действий. Отличий от ГКО, конечно, много. Но главное — одно: в нем на равных представлены правительство и губернаторский корпус, чего в советское время не было и просто быть не могло, — считает генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. — Даже включить парочку республиканских руководителей в состав ГКО никому бы в голову не пришло.

В Координационном совете одна из ключевых фигур — мэр Москвы Сергей Собянин. И он представляет там именно губернаторский корпус, т. е. региональную экономику. И для регионов это очень важно, потому что экономика у нас рыночная и управлять ей так, как управлял ГКО, технически невозможно. Может быть, это плохо, но это так. Поэтому приходится включать более сложные способы управления.

Еще одно, по мнению эксперта, отличие в том, что ГКО возглавлял Верховный главнокомандующий, а КС — премьер-министр, т. е., грубо говоря, главный хозяйственник.

— ГКО на самом деле у нас уже давно есть — это Совет безопасности, Совбез. А Координационный совет — его экономическое отделение, — пояснил эксперт. — Кстати, в рамках ГКО была оперативная комиссия, которая занималась, собственно, экономикой. И возглавлял ее Берия, что говорит о крайней важности ставящихся перед комиссией задач.

По мнению Журавлева, само создание Координационного совета свидетельствует о том, что специальная военная операция перешла на новый уровень и стала фактически войной.

— Спецоперация предполагала использование лишь имеющихся средств и ресурсов. Вот у нас столько-то войск, столько-то вооружения, обмундирования и т. д. И мы этим оперируем, — поясняет эксперт. — И вот спустя восемь месяцев после начала СВО становится ясно, что имеющимися ресурсами поставленные задачи не решить, нужно задействовать новые. А для этого экономику нужно поставить на военные рельсы. ГКО, кстати, тоже появился не сразу, а лишь после того, как стало окончательно ясно, что на наших границах — не провокация Гитлера, а самая настоящая война.

Сейчас, по мнению эксперта, ситуация во многом похожая.

— Одной из главных задач ГКО был перевод экономики на Восток и ее быстрый перезапуск. И это удалось, к чему, кстати, Гитлер совершенно не был готов. России перевозить заводы, к счастью, не нужно. Но есть другая серьезная проблема: экономика-то у нас рыночная. Она заточена не на войну и даже не на обеспечение граждан страны всем необходимым.

Она заточена на извлечение прибыли. Поэтому мобилизовать ее, сделать военной — задача нетривиальная. А решать ее необходимо. Ведь именно мобилизация экономики для военных нужд и стала одной из главных причин победы СССР над гитлеровской Германией. Мы «потянули» вой ну экономически.

Союзники особо не помогут

Как пояснил Дмитрий Журавлев, экономическую мобилизацию будут проводить еще и регионы.

— И здесь мэр Москвы Сергей Собянин будет в качестве примера, как и в случае с пандемией, — пояснил эксперт. — Напомню, мэр Москвы показал себя как человек, способный принимать непопулярные решения, но при этом добиться видимого положительного результата. Плюс он сумел правильно выстроить социальную политику, когда о городе и горожанах реально заботились, им помогали.

С мобилизацией происходит то же самое: призванных в армию обеспечивают всем необходимым, им доплачивают из регионального бюджета, их семьи получили льготы и возможность психологической помощи. Я думаю, московский опыт будут в той или иной степени перенимать и использовать регионы. Сергей Собянин будет это направление в Координационном совете курировать.

Эксперт считает, что надеяться России следует главным образом на себя — никто в борьбе с США ей помогать не будет. Во всяком случае — открыто.

— Возьмем, например, наш беспилотник «Герань-2» — это такой маленький, длиной в 3,5 метра самолетик, который удачно атакует Киев и другие города Украины, — рассуждает военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — По сути, это копия крайне эффективного иранского беспилотника «Шахед». А тот, в свою очередь, — гибрид сразу двух самых раскрученных западных ударных беспилотников — американского Predator и израильского Hermes.

Где эту самую «Герань-2» производят — большой вопрос. Иран, опасаясь новых санкций, всячески от обвинений в поставках «Шахеда» открещивается. И это, повторю, Иран, которому, казалось бы, давно терять нечего. Чего уж говорить о Китае, чей главный экономический партнер — США. Я сильно сомневаюсь, что китайцы нам станут помогать. В лучшем случае — дипломатически. Поэтому производство всего и вся для нужд фронта придется организовывать в России — хотим мы этого или нет.

Что нужно менять

Андрей Земцев считает, что главная задача Координационного совета — обеспечить фронт всем необходимым.

— В ходе СВО выяснилось, что у нас есть отличное, самое современное, оружие, что хватает боекомплекта, но при этом нет элементарных вещей. Например, квадрокоптеров и тепловизоров. Нам не хватает спальных мешков и даже элементарной туристической пенки, на которой боец должен сидеть в окопе. Нет приличных аптечек. Неудивительно, что все это мобилизованным пришлось покупать за свой счет.

Лишь несколько регионов, включая Москву и Чечню, сумели как следует собрать своих мобилизованных, — пояснил эксперт. — И это, конечно, жесточайший просчет Минобороны. Давайте признаем очевидное: к обеспечению воюющей армии всем необходимым оно оказалось готово не в полной мере. Не зря Верховный главнокомандующий сменил замминистра по тылу Дмитрия Булгакова, который работал на своей должности еще с сердюковских времен.

Сейчас, по мнению эксперта, крайне важно наладить поставки в войска всего, чего не хватает.

— Одна из главных, самых серьезных, нужд — это средства связи, — считает эксперт. — Сейчас у ополченцев они одни, у войск Минобороны другие, у Росгвардии — третьи, и т. д. Как итог — слабая координация. Второй важный момент — связь элементарно плохая: ВСУ наши переговоры спокойно прослушивают. А потом еще и возмущаются, что, скажем, тувинцы на своем языке говорят и они ничего понять не могут. И вот у меня вопрос к тем, кто связь обеспечивает: а как так получилось?! Ведь наши парни вынуждены гибнуть из-за того, что им предоставили плохие средства связи.

Также, по мнению эксперта, пора что-то делать с аптечками.

— Это позор. Аптечка нашего военнослужащего включает всего четыре компонента: жгут Эсмарха, перевязочный пакет, кровоостанавливающее перевязочное стерильное средство и 10 таблеток для дезинфекции воды. И как с этим воевать? Антишоковые средства и антибиотики почему-то не предусмотрены. У солдат ВСУ, для сравнения, в аптечку входят 13 компонентов, включая даже термоодеяло, которым можно накрыть раненого, чтобы он элементарно не замерз, — пояснил Андрей Земцев.

— Да, коллегия Военно-промышленной комиссии поручила «дочке» «Ростеха» разработать новую аптечку для военнослужащих. Но когда она будет разработана, когда произведена и когда появится в войсках? Ответы на эти вопросы, я думаю, должен дать как раз Координационный совет. Именно для решения самых оперативных вопросов его и создали.

Анатолий Бороздин, волонтер из Москвы, рассказал, какие вещи постоянно требуются на передовой:

— Есть то, что нужно просто постоянно. Это флисовые шапки, берцы, термобелье, флисовое белье, которое надевают вторым слоем, спальные мешки, разгрузки для гранат и магазинов, пояса, шнурки, газовые горелки, газовые баллончики, чтобы разогревать еду, стельки, аптечки... Пока все это закупают за счет пожертвований обычных людей. Конечно, было бы здорово, чтобы все это поставлялось в армию централизованно.

Андрей Земцев уточняет:

— На Украине войскам помогают местные олигархи. Кто боится выступать в качестве «спонсора войны», опасаясь прихода России, помогают госпиталям — лекарствами и оборудованием. Ведь за лечение раненых с них никто не спросит. Почему бы и наш крупный бизнес не привлечь к подобной помощи? Это тоже задача Координационного совета.

Фото: Минобороны РФ

ИСТОРИЯ

Государственный комитет обороны (ГКО) — созданный во время Великой Отечественной войны чрезвычайный орган управления, обладавший всей полнотой военной, политической и хозяйственной власти в Советском Союзе. Образование ГКО, по мнению историков, имело положительное значение: в тяжелых условиях первых дней войны оно демонстрировало силу и решительность руководства СССР в борьбе с захватчиками.

Главной целью деятельности ГКО было превращение страны в военную силу, способную противостоять опасному врагу и одержать победу. Помимо Сталина, в ГКО вошли первые лица государства: экс-премьер советского правительства Молотов, а также Берия, Маленков и Ворошилов. Государственный комитет обороны просуществовал до 4 сентября 1945 года — победы над Японией.

Комментарии экспертов

Ян Арт, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, кандидат экономических наук:

— Задача Координационного совета — улучшить снабжение фронта. С ней, я думаю, совет в той или иной степени справится. Но еще более важная задача — это в принципе найти средства на ведение военных действий. Тут есть две новости — хорошая и плохая. Хорошая в том, что устойчивость российской экономики оказалась намного выше, чем все мы считали. Рубль не рухнул, а даже укрепился, дефицита продуктов и товаров не случилось, цены за облака не поднялись. Нефтью и газом мы как торговали, так и торгуем.

Плохая новость — средств на длительное ведение военных действий нам не хватает. Дефицит бюджета сейчас составляет 2 процента ВВП, или 10 процентов от самого бюджета. Это значит, что на 10 рублей расходов 9 рублей доходов. Как дефицит восполнить? Премьер Михаил Мишустин поручил выделить из главной «кубышки» страны, Фонда национального благосостояния, в 2022 году 1 трлн рублей. «Кубышку», получается, мы распечатали. Но надеяться только на нее смысла нет: любые резервы рано или поздно заканчиваются.

Иван Коновалов, военный эксперт, политолог:

— Главная задача Координационного совета, на мой взгляд, — наладить хорошее взаимодействие всех структур, так или иначе участвующих в СВО. Простой пример: воюют части Вооруженных сил России, части ДНР и ЛНР, воюют добровольцы, и у всех разное снабжение. Одним не хватает одного, другим другого. Надо лучше организовать и выровнять снабжение? Разумеется.

Или взять пример частичной мобилизации. В одних регионах призывают отслуживших, с боевым опытом, нужными военно-учетными специальностями. В других буквально берут всех, кто стоит на учете. Потом, уже в частях, выясняется, что мобилизовали их зря: у кого-то серьезная болячка, с которой нереально воевать. У кого-то неподходящая военно-учетная специальность: скажем, он подводник.

Плюс очень часто в войска приходили люди фактически без нормального снаряжения. Тоже вопрос нужно как-то решать. Как, кстати, и проблему руководства присоединенными территориями. Подбор и обучение кадров, восстановление объектов инфраструктуры, налаживание поставок продовольствия и товаров хотя бы первой необходимости: все это требует координации сразу нескольких ведомств. Само собой все не выстроится.

Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук, военный эксперт:

— Главная задача Координационного совета — наладить цепочки поставок между предприятиями и фронтом. Впереди — зима, поэтому срочно нужны тулупы, валенки, рукавицы, теплые носки, меховые шапки. И все это — в нескольких комплектах на каждого бойца. Дело в том, что обстановка на фронте очень отличается от тыловой: здесь вещи то теряются, то рвутся, приходя в полную негодность. Также нужно подумать и о горячем питании: необходимы газовые горелки, баллоны и посуда, чтобы еду разогревать.

Еще один момент: нужны новые организационные меры. В 1916 году, например, император Николай II передал в ведение тогдашнего министра обороны Алексея Поливанова многие гражданские заводы. Эффект был потрясающим! Так, например, знаменитый Путиловский завод, который буквально саботировал выполнение военных заказов и не предоставлял армии паровозы, быстро наверстал упущенное и перевыполнил план.

Сейчас нужно что-то похожее. Если, например, перед каким-то предприятием ставится задача выпуска обмундирования, то условие для собственника сразу такое: или ты выполняешь план, или предприятие национализируют, т.е. отбирают. Да, экономика у нас по-прежнему рыночная. Но ситуация военных действий требует принятия нерыночных решений.

Александр Бартош, военный эксперт:

— Координационный совет должен в самое ближайшее время наладить поставку в войска бронежилетов, касок, приборов ночного видения и небольших беспилотников для тактической разведки. Также нужны боеприпасы и дальнобойная артиллерия. Что касается дальнесрочных, но не менее важных задач, то я бы отнес к ним разработку новейших видов оружия — с учетом украинского опыта, а также внедрения искусственного интеллекта в управлении экономикой.

Китай и США, кстати, в этом довольно серьезно преуспели, а мы до сих пор управляем, как 30 лет назад, т. е. фактически вручную. Наш президент уже ставил задачу внедрения искусственного интеллекта в управлении экономикой. Спецоперация и военные условия должны нас к этому подвигнуть.