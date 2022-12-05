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«Нынешний кризис — беспрецедентный»: что происходит с российским автопромом

Игорь Синельников

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Экономика
«Нынешний кризис — беспрецедентный»: что происходит с российским автопромом
Фото: depositphotos

В данный момент в России производится недостаточно автомобилей как собственных брендов, так и иностранных компаний. Для изменения ситуации необходимо улучшение политической и экономической обстановки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Эксперт отметил, что большинство российских автозаводов находятся в простое.

— Прогнозы делать сложно даже на полгода. Пока особо радостного ничего нет. Работают в основном заводы ВАЗ, УАЗ и Haval под Тулой. Можно еще к нашему автопрому отнести завод Geely из Беларуси: это союзное государство, и машины в основном идут на продажу в Россию. Все остальное в той или иной степени остановлено или заморожено, какие-то заводы уже проданы, — рассказал автоэксперт.

Из тех, у кого были крупные производства в стране и кто пока не заявил об уходе, в России остались заводы Hyundai и Kia в Петербурге, завод Volkswagen и Skoda в Калуге и там же — совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi (на нем делали Mitsubishi, Peugeot и Citroen), перечислил Гудков.

Интерес Китая к российскому авторынку оказался не очень высоким, заметил эксперт.

— С точки зрения китайцев, мы как были очень маленьким рынком, таким же мы и остались. Внутренний рынок Китая примерно в 20–30 раз больше российского. Конечно, поставки на наш рынок для Китая — крохи. Им зачастую нет смысла с этим связываться. Зайти в Россию довольно долго и дорого, хотя бы из-за того, что у нас специфическая система сертификации, — рассказал Гудков.

Некоторые китайские производители приняли политическое решение развивать российский рынок — это Chery, Geely и Great Wall (он же Haval), отметил эксперт. Они работают, строят заводы и организуют большие поставки из Китая, пояснил собеседник «ВМ».

Улучшение может наступить после стабилизации экономико-политической ситуации, уверен специалист.

— Те производители, которые все-таки до сих пор официально не ушли, в глубине души верят в улучшение ситуации и надеются, что получится организовать поставки компонентов, и они не будут под угрозой санкций. Но я бы не исключал, что перед Новым годом на фоне новогодних новостей будет проще подавать отрицательную информацию, и пойдут новости об уходе других заводов, — предположил собеседник «ВМ».

По словам Гудкова, нынешний кризис на авторынке России — беспрецедентный. За последние 20 лет российский автопром был фактически создан заново на базе иностранных производств, и еще в начале года в России работало большое количество заводов. Сейчас ситуация кардинально изменилась, подчеркнул он.

Импортозамещение может помочь автопрому в отдельных сферах, в некоторых случаях желательно найти других поставщиков компонентов взамен тех, что были раньше, заметил автоэксперт.

— Глобально импортозамещение и локализация — хорошо, но этим уже занимались на экономически выгодном уровне. Допустим, мы сами выпускали Lada Granta, но неспроста покупали импортные электронные блоки на нее. Импортные блоки дешевле, у них более четко выверена логистика поставок. А условные отечественные блоки могут быть дороже, там возможны вопросы с надежностью и логистикой. Это все уже нерыночные механизмы, которые приведут к росту себестоимости машины и ухудшению потребительских свойств. Саморегулируемая система выбора оптимальных поставщиков страдает, когда начинается давление на импортозамещение, — заключил специалист.

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