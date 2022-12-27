Бизнес превращается в добро: все больше жителей столицы стремятся открыть социальные компании

Выпускница школы социального предпринимателя Ольга Цаплина создала карьерное агентство, которое помогает людям старше 50 лет найти новую работу / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Москве завершилось обучение второго потока столичной школы социального предпринимателя. 27 декабря «Вечерняя Москва» узнала, какие полезные проекты реализуют выпускники программы.

Очередными выпускниками столичной школы социального предпринимателя стали 100 человек. Из подготовленных и представленных ими проектов 13 вошли в список наиболее перспективных.

— Бесплатная образовательная программа, подготовленная департаментом совместно с Фондом поддержки социальных проектов, направлена на знакомство начинающих предпринимателей с азами создания социально ориентированного и рентабельного бизнеса, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Кроме того, школа будет полезна и опытным бизнесменам, которые уже ведут социальный бизнес в Москве.

— За время обучения учащиеся узнали, как формируется план продаж, смогли разработать стратегию действий по организации фандрайзинга, а также проанализировать каналы продвижения продукта и приобрести другие важные компетенции, необходимые для создания и развития бизнеса начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства города Москвы, — рассказала директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева.

Среди идей, которые презентовали москвичи, есть проект по созданию ковров из натуральных волокон — из ненужных вещей и остатков тканей швейных производств. Автор инициативы, Ирина Мещанинова-Межинская, собирает лоскутки, оправляет их в деревни, где местные мастерицы превращают их в ковры.

Социальным бизнесом занимается и москвичка Ольга Цаплина. Она уже много лет работает с бизнесом, проводит консультации для руководителей компаний. В этом году Ольга организовала карьерное агентство по трудоустройству людей зрелого возраста, а в школу социального предпринимателя решила пойти, чтобы доработать свой проект и вывести его на качественно новый уровень.

— Не секрет, что у компаний до сих пор есть определенные стереотипы по поводу людей старше 50 лет, поэтому их берут на работу крайне неохотно, — поделилась она. — Мое агентство помогает тем, кто обладает определенными профессиональными компетенциями, но не умеет правильно презентовать себя работодателю, заинтересовать его. Ведь у людей старше 50 лет есть ряд преимуществ перед молодыми сотрудниками. Например, они более ответственные, исполнительные, им можно доверить важное поручение и быть уверенным, что они точно его выполнят.

В компании Ольги работают несколько карьерных консультантов и юрист, специализирующийся на трудовом законодательстве.

— Услуги для соискателей мы предоставляем совершенно бесплатно, а вот если коммерческая компания просит нас подыскать им сотрудника, то для них мы работаем за деньги, — уточнила предприниматель. — Таким образом, мы решаем и социальный вопрос по трудоустройству особой категории граждан, и также наш проект имеет, конечно, бизнес-составляющую.

Ольга Цаплина добавила, что школа социального предпринимателя помогла ей усовершенствовать свое агентство, а также познакомиться с новыми интересными людьми.

— Я обменялась контактами с одной крупной ретейл-сетью. Мы уже договорились о деловой встрече, — рассказала москвичка. — А еще я познакомилась с руководителем центра «Московского долголетия» «Выхино-Жулебино» и буду проводить там обучающие мастер-классы для людей старшего возраста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Тарасов, директор центра занятости «Моя работа»:

— С начала 2022 года почти 17 тысяч человек зарегистрировали статус самозанятого и открыли собственное дело при поддержке центра занятости «Моя работа». Во флагманском центре «Моя работа» на улице Шаболовке можно бесплатно получить консультации по всем вопросам, помощь в составлении бизнес-плана, выборе формы собственности и системы налогообложения, регистрации собственного дела, поиске заказов. Нередко москвичи интересуются открытием социального бизнеса, создают дело, которое бы приносило и доход, и пользу обществу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Обороты малого и среднего бизнеса столицы за 11 месяцев выросли более чем на четверть и составили 3,6 триллиона рублей.

Рекордным месяцем по объемам выручки стал июнь, когда она составила 362 миллиарда рублей. Доля малого и среднего бизнеса в сфере торговли и услуг столицы за этот год увеличилась на 1 процентный пункт и достигла 22,7 процента.