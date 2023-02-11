Наши бренды могут еще больше: какие перспективы у отечественного рынка

Москвичка Наталья Новикова на выставке парфюмерии и косметики / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Согласно данным статистики аналитического центра, почти за год действия санкций со стороны Запада объемы промышленного производства некоторых товаров в России нисколько не уменьшились, а даже наоборот — увеличились. «Вечерняя Москва» узнала, какие перспективы у отечественного рынка.

По словам экономиста Александра Цапликова, в период действия ограничений увеличилось производство непродовольственных товаров.

— Если с продуктами ситуация ясна с 2014 года, когда страна выбрала курс на импортозамещение, то с другими товарами поначалу возникла проблема. Но почти за год объемы производства таких категорий, как электроника, одежда, косметика, выросли минимум в 2,5 раза, — отметил он.

По отдельным категориям также заметен существенный рост. Например, овощей стало больше в три раза, мяса крупного рогатого скота произвели на пять тонн больше, а производители консервов увеличили объемы вдвое.

Без компьютеров не останемся

Несмотря на введение параллельного импорта, многие отечественные компании по продажам опережают иностранные аналоги, потому что они гораздо дешевле и доступнее. Всего рост производства электроники составил 56,5 процента, большая часть которых приходится именно на компьютеры.

— Ведущие марки сейчас: Aquarius, iRU, Roverbook, Maxselect, Irbis. Цена на модели в среднем варьируется от 10 до 50 тысяч рублей. В этом году многие компании обещают расширить ассортимент, — рассказывает ИТ-специалист Виталий Истомин.

Красота, да и только

Санкции не только ограничили поставки иностранных косметических брендов, но и закрыли доступ к сырью для производства. Однако это не остановило российских производителей: на рынке число отечественных брендов сейчас выросло аж в четыре раза. Самые популярные бренды: The Act, Aravia, ManlyPro, Smorodina.

— Увеличился ассортимент средств личной гигиены, декоративной косметики. Благодаря государственным субсидиям есть шанс усовершенствовать формулы, потому что мы видим, что интерес к нашим продуктам растет. Сейчас многие делают ставку на натуральность, и это позволяет опередить зарубежные марки, которые любят грешить, добавляя силиконы в состав, — рассказала основательница одного из брендов косметики Ирина Паль.

Встречают по одежке

Сегмент отечественной одежды вырос на 10 процентов. Больше всего изготовили обуви, костюмов и верхней одежды.

— Еще удалось заместить многие бренды детской одежды. Цена вышла на 20 процентов дешевле, чем у иностранных компаний, — рассказала аналитик Ирина Тановая.

В целом многие считают, что в скором времени производство лекарств, продукции автомобильной промышленности, бытовой химии и многих видов продовольствия также вырастет в разы.

— Качество российских товаров значительно повышается. Уверен, что в 2023 году стоит ожидать роста производства этих категорий товаров в районе 30–40 процентов, — подытожил Александр Цапликов.

Фото: Вечерняя Москва

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Кашин, аналитик:

— Конечно, иностранные бренды начинают возвращаться, однако сталкиваются с жесткой конкуренцией. Россияне перестали доверять иностранным компаниям, поэтому спрос на товары из нашей страны уже вырос на 60 процентов. Цифра может вырасти еще на 30 процентов.

ЦИФРА

10 процентов прибавило отечественное производство за январь 2023 года.