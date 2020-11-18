Как стать богаче. Эксперты составили топ принципов накопления

Фото: pexels.com/cottonbro

В период кризиса многие озабочены тем, как сберечь и хоть немного приумножить имеющееся. «Вечерка» попросила экспертов составить перечень принципов, позволяющих улучшить свое материальное положение.

Все хотят быть богатыми, но, увы, не у всех получается.

— Первый принцип — стремитесь к тому, чтобы источников дохода у вас было несколько, не полагайтесь на одну лишь зарплату, — советует бизнес-тренер Кирилл Дроздовский. — Можно, например, взять в ипотеку квартиру и сдавать ее посуточно.

Второй принцип — откладывайте средства.

— Практически с любого дохода можно отложить 10 процентов, — уверен эксперт. — Заведите копилку или специальный счет! В свою очередь кандидат экономических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова Виктор Кудрявцев советует не допускать ситуации, когда ваши расходы выше доходов.

— Это прямой путь к бедности, — поясняет эксперт. — Дело в том, что деньги притягивают деньги, а долги притягивают долги. Психолог Ирина Лутошникова рекомендует не тратиться на «понты».

— Если вы хотите покупкой последней модели айфона или новой иномарки произвести впечатление на окружающих, Богатство и успех приходят постепенно, для этого нужно работать над собой значит, вы в себе не уверены, и нужно разбираться с собой, а не приобретать символы успеха. Потому что богатство и успех приходят не снаружи, а изнутри. Сначала нужно стать обеспеченным внутри себя, — говорит психолог.

Пятый принцип, по версии Виктора Кудрявцева, — это брать только правильные кредиты.

Речь про займы, которые сделают вас богаче. Например, кредит на образование или квартиру. Ведь образование легко конвертируется в деньги, а собственное жилье позволяет вам избавиться от трат на аренду и дает чувство определенности, — отмечает эксперт.

Шестой принцип — совершенствуйтесь в работе.

— Постоянно повышайте квалификацию, делайте сегодня работу лучше, чем вчера. Тогда ваша цена на рынке труда будет постоянно расти, — говорит HRспециалист Зулия Лоикова. — Также весьма полезно осваивать смежные специальности. Они позволят вам увеличить доход.

КСТАТИ

Очень полезная привычка, позволяющая сохранить деньги, — планирование покупок. Идите в магазин не «шопиться», а за какой-то конкретной вещью или конкретными продуктами. Заранее составьте их список. Всячески избегайте эмоциональных покупок, сделанных по принципу «понравилось — взял».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Порошин, председатель правления АНО «Центр экономического роста» и член генерального совета общественной организации «Деловая Россия»:

— В последнее время торговли в интернете стало больше, особенно сейчас, во время пандемии. Объем рынка социальной коммерции составляет 591 миллиард рублей, при этом продажи растут каждый год. В целом торговля в социальных сетях составляет 20 процентов от всех продаж в интернете. Совершается более 395 миллионов сделок ежегодно.

И сейчас активно обсуждается вопрос узаконивания торговли в соцсетях. На мой взгляд, эта инициатив а оправдана, но несет серьезные риски и должна быть тщательно проработана.

В частности, для начала необходимо определить, кто осуществляет продажи в соцсетях разово, без цели превратить это в бизнес, а кто является предпринимателем. Ведь продают очень многое: машины, коляски, инструменты, детские игрушки. Не совсем понятно, как будет определяться, занимается человек предпринимательской деятельностью или продает разово. Право человека отдать за деньги вещь, которая перестала быть ему нужной, нельзя отнять или искусственно ограничить.

Например, сейчас есть много сервисов и торговых площадок, которые сводят покупателя и продавца, предоставляя хорошие возможности для сотрудничества. Покупатели при возникновении сложностей могут решить все вопросы через эту площадку, которая представляет из себя защищенный канал. При этом все происходит без навязывания спектра услуг, без дополнительной оплаты, без увеличения налоговой составляющей.

Если человек занимается творчеством и продает свои картины через социальные сети, то облагать это дополнительными налогами тоже не имеет особого смысла.

Что касается проблемы некачественного товара, то она надумана. У покупателя всегда есть выбор, где ему приобрести продукт: в официальном магазине или через соцсети.

Тем не менее есть такой негативный момент, как нелегальная продажа товаров в интернете, есть проблема несправедливой конкуренции «серой» торговли с легальным бизнесом. Маскируясь под разовые продажи, недобросовестные продавцы фактически занимаются предпринимательством: собирают деньги на закупку и поставку товара, продают товар на постоянной основе, не неся при этом никакой ответственности. Вот эти проблемы на сегодняшний день имеют актуальность, требуют решений и урегулирования.

Читайте также: Цена биткойна превысила 18 тысяч долларов впервые с 2017 года