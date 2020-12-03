«Обычная паранойя»: политолог оценил обвинения Норвегии в адрес России в шпионаже

Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Главная проблема маленьких скандинавских стран — это большой восточный сосед. И обвинения со стороны Норвегии в том, что спецслужбы России и Китая интересуются норвежским нефтяным сектором, являются не более чем обычной паранойей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог, директор Института региональных проблем и один из создателей Ассоциации политических экспертов и консультантов (АСПЭК) Дмитрий Журавлев.

— Что самое смешное в этом отчете, так это то, что Россия — это нефтеэкспортная страна, а Китай — нефтеимпортная, то есть у нас даже интересы разные с Поднебесной. Если исходить из каких-то рациональных целей, то даже это не помогает. Ведь Норвегия, несмотря на то что это серьезная нефтяная и газовая страна, все равно не может составить нам конкуренцию ни в каких сырьевых вопросах, — отмечает эксперт.

По словам Журавлева, единственный вопрос по данной теме, который мог бы интересовать Китай и Россию, — это вопрос рыночного характера. А именно, поясняет эксперт, как происходит ценообразование на некоторые нефтепродукты и как эти цены корректируются. Однако это и без того практически открытая информация, отмечает специалист.

При этом, считает эксперт, перед тем, как обвинять какие-либо страны, необходимо поймать хотя бы одного «предателя».

— Это не та страна, с которой нам мериться нефтяной отраслью, она проигрывает по всем фронтам. Логичнее было бы, если такое обвинение предъявили США, — заключил Журавлев.

Ранее спецслужбы Норвегии выпустили отчет, в котором указали, что Российская Федерация и Китай собирают сведения о нефтяном секторе королевства. Разведывательные службы предположили, что агенты этих стран могут вербовать людей, которые работают или связаны с нефтяным сектором, чтобы те стали их информаторами.

В свою очередь, посольство РФ назвало данные отчета «примитивной пропагандой», указав на то, что эта скандинавская страна «вместо того, чтобы демонизировать Россию, могла бы подумать о том, что можно сделать для сотрудничества».

Читайте также: «Доллар по 200 рублей»: названы последствия падения спроса на нефть