Розничные магазины увеличат объемы онлайн-продаж

Москвичка Диана Воронкова выбирает платье. Сегодня возможность примерить одежду на месте — едва ли не единственный аргумент в пользу покупки одежды офлайн / Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

Объем онлайн-продаж по итогам 2020 года может превысить три триллиона руб лей. Такой прогноз сделали аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Сейчас эксперты еще обрабатывают статистические данные. Но уже ясно, что результаты развития онлайн-торговли превысят показатели 2019 года более чем в полтора раза. Пандемия коронавируса дала существенный толчок развитию этого сектора экономики. По данным АКИТ, в два раза увеличилось количество поставщиков на сайтах по продаже различных товаров.

— Почти треть всех заказов приходится на электронику и бытовую технику. Это одна из самых популярных сфер, где развиваются онлайн-продажи. Еще часто заказывают одежду и обувь. Колоссальный рост заказов мы зафиксировали в разделе продуктов питания, — поделился президент АКИТ Артем Соколов.

— Многим стало удобнее приобретать товары в интернете, чем в торговом центре, — считает исполнительный директор Гильдии предприятий торговли и услуг Московской торгово-промышленной палаты Владимир Шишкин.

Представители малого и среднего бизнеса стали заключать больше партнерских соглашений с сервисами экспресс-доставки. Крупные компании запустили свои приложения для клиентов.

— Собственные сервисы доставки появились у множества больших предприятий розничной торговли. Но при этом они представлены и в других популярных службах. Сейчас все ориентируются на удобство для клиентов, — добавил Владимир Шишкин.

В АКИТ считают, что сейчас не существует факторов, которые бы существенно сдерживали развитие рынка онлайн-продаж. Доля интернет-покупок от общего числа затрат населения вскоре превысит 10 процентов и будет только расти. По итогам 2020 года свыше 60 миллионов человек приобрели хотя бы одну вещь в онлайн-магазине. По мнению директора Института программных систем Российской академии наук Сергея Абрамова, вскоре люди увидят больше сервисов для упрощения онлайн-покупок.

— Сейчас некоторые не хотят заказывать одежду в интернете, потому что не могут ее померить. Высокие технологии решат эту проблему. У нас появятся собственные 3D-модели, повторяющие наши параметры (рост, вес, ширина плеч и другие. — «ВМ») с высокой точностью. В интернете можно будет примерить вещь и принять решение о покупке, — поделился Сергей Абрамов.