Держим форму. Обороты фитнес-центров растут

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Обороты московских фитнес-центров в феврале превысили докризисный уровень на 3,3 процента и составили 29,3 миллиона рублей в день, заявил заммэра Владимир Ефимов.

Руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавляет: — Спрос москвичей на спортивное оборудование и спортивные товары в феврале также превысил докризисный уровень. Среднесуточные обороты предприятий, осуществляющих торговлю спортоборудованием и спорттоварами, составили 54,9 миллиона рублей, что на 6 процентов выше прошлогодних показателей.

С начала февраля бани, сауны, солярии также стали зарабатывать больше, чем до кризиса.

— Среднесуточный оборот таких организаций составил 69,8 миллиона рублей, что на 4,5 процента больше, чем в феврале 2020 года, — уточнил Кирилл Пуртов.

Член международной ассоциации спортивных наук, персональный фитнес-тренер Руслан Халилов пояснил:

— Рост популярности фитнеса вызван наложением сразу нескольких факторов. Первый — традиционный: народ в конце зимы и начале весны идет в фитнес-центры, чтобы похудеть или подкачаться к лету. Причем идут и мужчины, и женщины. Второй фактор — люди хотят общения. За последний год мы очень соскучились по живой человеческой речи. И сейчас в фитнес-центрах народ не только занимается, но и активно друг с другом разговаривает. Дело в том, что сейчас, несмотря на ослабление ограничений, многие все равно трудятся дистанционно, поэтому социальных контактов у них минимум. Ну вот за ними и идут в спортзал. Третий фактор — многие осознали ценность здоровья. Ведь если ты «на фитнесе», то, по определению, будешь здоров и сможешь лучше выполнять свою работу.

Плюс, как пояснил эксперт, у многих москвичей ослаб страх перед коронавирусом.

— Еще полгода назад, когда, казалось бы, все ограничения были сняты, многие опасались ходить в спортзалы: а вдруг заразишься? Но страх постепенно ушел, и люди стали возвращаться.

Как пояснила Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России, всего в России регулярно занимаются фитнесом около семи миллионов человек. Причем 47 процентов из них — жители Москвы и области.

— Но даже в Москве есть локации, где фитнес популярен, а есть такие, где занимающихся минимум, — пояснила эксперт. — Есть, например, локация между Садовым и Бульварным кольцами, где очень высока стоимость жизни. У большинства людей, которые там живут, базовые потребительские предпочтения уже удовлетворены, и возрастает потребность в здоровом образе жизни. Поэтому у них активнее интерес к спорту и фитнесу. Когда мы рассчитываем экономику фитнес-клуба, мы понимаем, что в высокоплатежеспособном сегменте жителей процент занимающихся фитнесом гораздо выше, чем в экономклассе.

К слову сказать, премиальный сегмент — это преимущественно люди 35 плюс. Здоровье, физическая форма для них в приоритете.

Руслан Халилов уточняет:

— Пандемия также увеличила число тех, кто занимается спортом на улице. Многие привыкли к этому еще на карантине — бегая вокруг дома или выполняя базовые упражнения на ближайшей спортплощадке. Просто больше, кроме собственной комнаты, позаниматься было негде. Кроме того, занятия на улице позволяют не тратиться на покупку клубной карты. Для многих это актуально, ведь доходы снизились. Конечно, с точки зрения набора спортивной формы такие занятия менее эффективны. Погода пока не располагает к занятиям на воздухе, а турник не заменит тренажеры. Советую выбрать фитнес-центр по карману, сейчас есть из чего.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Мирошников, проректор по научной работе лицея «Ученый фитнес»:

—Oдин из главных трендов фитнеса сейчас — оutdoor, или занятия на улице. Набираются группы из 10–15 человек, и где-нибудь в парке проводятся тренировки. Это бег, выпады, упражнения с резиновыми петлями, отжимания, подтягивания, работа на скамейке для пресса. На свежем воздухе меньше шансов заразиться. Второй тренд — небывалый рост популярности онлайн-тренировок. Ты занимаешься дома, а, возможно, и на улице, но с персональным фитнес-тренером. Третья актуальная тенденция — увеличение спроса на диетологов и фитнес-тренеров, разбирающихся в диетологии. Дело в том, что за последний год многие сильно поправились, а один только фитнес похудеть не поможет — необходима индивидуально подобранная диета. Вот за ней сейчас и выстраиваются очереди желающих.

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