Эксперт рассказал как не ошибиться начинающему инвестору

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Начинающему инвестору стоит покупать валюту, акции и облигации федерального займа. Как не ошибиться в выборе, «Вечерней Москве» рассказал эксперт комитета ГД по финансовому рынку Ян Арт.

Чтобы начать играть на бирже, сначала нужно выбрать брокера, через которого вы сможете совершать сделки.

— Я бы советовал сначала посмотреть в интернете рейтинг брокерских фирм и выбрать оттуда, — пояснил «ВМ» Ян Арт. — Но выбирать нужно крайне осторожно. Почитайте отзывы. Российские брокеры грешат скрытыми комиссиями за проведение сделок и часто лезут к клиенту со своими советами — что покупать, что нет. С такими не связывайтесь. А еще важно оценить интерфейс, с которым вам придется совершать на бирже сделки. Сначала определитесь, со смартфона вы будете торговать или с десктопа — настольного компьютера. В любом случае интерфейс должен быть максимально понятным и не «наукообразным» — в таком легко запутаться. Чем проще, тем лучше.

В какие инструменты вкладываться? Как пояснил эксперт, брокеры часто предлагают новичкам так называемый структурный продукт. Это сочетание сразу нескольких финансовых инструментов — акций, облигаций, свопов, фьючерсов и т.д.

— Никаких структурных продуктов, забудьте! — советует Ян Арт. — Поступайте по принципу гуру инвестирования Уорена Баффета — «покупайте только то, о чем имеете представление». Лучше — акции.

Как пояснил эксперт, сейчас владеет акциями около 120 миллионов американских семей, большинство из которых разбирается в биржевых котировках еще меньше, чем рядовые москвичи.

— Покупайте акции компаний, чьей продукцией пользуетесь сами или ваши близкие. На самолетах летаете? Берите акции «Боинг» и «Аэробус». Смартфоном пользуетесь? Значит, «Эпл». Газировку импортную пьете — значит, покупайте акции «Кока-колы». Компьютером пользуетесь? Значит «Майкрософт». Едите отечественные продукты — берите акции «Русагро». Все это — «голубые фишки», то есть надежные акции, которые будут расти.

А вот бумаги малоизвестных компаний, которые «должны выстрелить», эксперт покупать категорически не советует.

— Начинающие инвесторы часто теряют на том, что ищут некий Грааль, волшебный инструмент быстрого обогащения. Риски вложения в различные «ноунеймы» слишком велики, шанс выиграть, если вы досконально не знаете рынка, близок к нулю, — предупреждает Ян Арт.

В общем, никаких «перспективных биотехнологий». Чем известнее и понятнее компания, чьи акции вы берете, тем лучше.

— Время от времени нам рассказывают, что западный рынок вот-вот рухнет и нужно покупать акции отечественных компаний, — пояснил эксперт. — Это большая глупость. Отечественные компании — не вещь в себе. Они давно и намертво привязаны к рынку мировому. Если рухнут транснациональные корпорации, то и от наших ничего не останется.

Ян Арт также советует покупать ОФЗ — облигации федерального займа. Доход по ним выше, чем по банковским депозитам, а выплаты гарантированы правительством России. А вот облигации компаний покупать не следует — тут гарантий меньше. При этом нужно понимать, что облигации — инструмент довольно сложный. Нужно понять, что такое купонный доход, дюрация — эффективный срок до погашения облигации. Лучше, чтобы правила пользования этим финансовым инструментом объяснил советник, но его услуги стоят денег. Третий инструмент инвестиций — доллары и рубли.

— Лично в моем портфеле 80 процентов долларов и 20 процентов рублей. Можно сделать 60 и 40, но доллары, я считаю, должны преобладать, — пояснил Ян Арт. — Эта валюта, увы, перспективнее рубля. А вот евро в качестве инструмента инвестирования покупать не стоит. Это валюта предназначена исключительно для потребительских расходов. Ее можно запасать, чтобы дождаться «открытия» Европы и поехать, скажем, на шопинг в Милан.

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КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей Коренев, финансовый аналитик:

— Если вы пришли на биржу, поймите главное: здесь не играют, здесь работают. Биржа не казино: поставил — и выиграл. Тут нужно очень хорошо разбираться, почему вот, скажем, эти акции растут, а вот эти снижаются. И на основе этой информации принимать решение. Можно, конечно, передать ваш инвестиционный портфель в доверительное управление. Но тут важно понимать — кому. Если к вам приходит приятель и говорит, что он уже «на бирже играл» и «во всем разбирается» — а так часто и случается — то вы как инвестор потеряете. Доверять лучше профессиональным управляющим или покупать-продавать самому.

ТОРГИ ИДУТ УСПЕШНО, ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ

Выводим на рынок акции новых компаний

Во вторник, 4 мая, Московская биржа планирует допустить к торгам 19 иностранных акций, среди которых ценные бумаги Goodyear Tire & Rubber Company, Hewlett Packard Enterprise, а также одной из крупнейших компаний Германии — SAP SE. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 124.

Коронавирус продолжает влиять на активы

К концу минувшей недели ситуация на мировых фондовых рынках немного ухудшилась, что, в свою очередь, отразилось и на динамике российского рынка. Ему не удалось закрепиться в районе исторических максимумов выше 3600 пунктов по индексу Мосбиржи, покоренных в начале торговой пятидневки. Это отметил эксперт по инвестициям Александр Бахтин. Он рассказал, что для покупателей фондовых активов самыми тревожными остаются две темы. Первая — это очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. Вторая — повышение доходностей долгового рынка, связанное с возросшими инфляционными рисками. При этом такой важный ориентир для рублевых активов, как нефть, несмотря на некоторую ценовую слабость в конце недели, удерживается в районе 67 долларов. Поддержкой котировкам сырья служат динамика запасов нефти и бензина в США, а также уверенность ОПЕК+ в среднесрочном восстановлении спроса.

Можно купить хоть один доллар

Мосбиржа разрешила инвесторам возможность совершать мелкие сделки основными мировыми валютами. Так, в долларах и евро минимальная сумма снижена в тысячу раз — с 1000 до 1 доллара и с 1000 до 1 евро.

— В последнее время наблюдается массовый приток на биржу частных инвесторов, которые активно используют брокерские счета для конвертации валюты, в том числе для повседневных целей, — пояснил такое решение директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин. При этом, правда, покупать и продавать валюту на бирже будет нельзя 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24 и 31 мая. Эти дни для валютных торгов — выходные.

Покупайте «короткие» облигации

Валерий Емельянов, аналитик компании «Фридом Финанс» дал совет частным инвесторам покупать доллар, когда он опустится ниже 74 рублей, а также облигации с коротким сроком погашения. А вот «средние» и «долгие» брать не стоит — доход по ним успеет съесть инфляция.

Правильное инвестирование — целая наука, ей обучают в экономических вузах. Между тем есть основные принципы, следуя которым можно как минимум не потерять свои деньги, а максимум — хорошо заработать.

Агван Микаелян, финансовый аналитик:

Выберите самого надежного и грамотного управляющего

«Играть» на бирже самому, заключая сделки через брокера, — значит сильно рисковать. Если собрались на биржу, найдите сначала управляющую компанию, которая будет заключать за вас сделки. Сейчас при каждом крупном банке такие компании есть, вот туда и обращайтесь. Лучше выбрать банк с государственным участием.

Управляющая компания сформирует для вас инвестиционный портфель. Причем — исходя из ваших пожеланий. Хотите больше заработать, значит, в нем будет больше «рискованных» бумаг, которые могут быстро вырасти, а могут, напротив, и упасть в цене. Ваша цель — сбережение, значит, инвестиционный портфель будет другим и стратегии инвестиций менее рискованные.

Совершая сделки, следуйте точно за лидером рынка

Управляющая компания четко повторяет движения удачливого инвестора, который давно на рынке и стабильно хорошо зарабатывает. Она вкладывается, скажем, в те же акции, облигации и фьючерсы, что и он. И «сбрасывает» те же активы. Но учтите: тут два риска. Первый: даже самый удачливый инвестор далеко не всегда выигрывает, он может и проиграть, потеряв деньги. А значит, потеряете и вы. Второй момент: за сделки в режиме автоследования всегда берется определенный процент. И вполне может случиться, что инвестор, за которым вы следуете, заработал, скажем, всего 10 процентов годовых, потому что выбрал консервативную стратегию вложений, а вы отдали шесть процентов комиссионных и заработали всего четыре — меньше банковского депозита.

Почаще используйте «лося»,ограничивая свои убытки

Если торгуете на бирже самостоятельно, т.е. через «своего» брокера, не гонитесь за мгновенной большой прибылью. Велика вероятность, что вы не заработаете, а потеряете деньги. Обязательно защищайте себя от рисков, используя технологию стоп-лосс.

В переводе с английского stop loss — «остановить потери». По сути, это биржевая заявка, выставленная в торговом терминале с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определенного уровня. На жаргоне русскоязычных трейдеров такая заявка часто называется «лосем». Возможность удвоить или утроить прибыль за раз, конечно, существует. Но еще выше риск быстро потерять все деньги. Поэтому проводите маленькие сделки, чтобы оградить себя от больших потерь.

ФИНАНСОВЫЙ СЛОВАРЬ

— Акция. Эмиссионная ценная бумага, предоставляющая ее владельцу право на участие в управлении акционерным обществом и право на получение части прибыли в форме дивидендов.

— Биржа. Централизованный финансовый рынок, где торгуются ценные бумаги (акции), облигации, деривативы и другие финансовые инструменты.

— Брокер. Посредник на бирже в торгах финансовыми инструментами.

— Бык. Участник рынка, ожидающий рост цены.

— Вексель. Ценная бумага, обязующая лицо уплатить другому лицу конкретную сумму в указанный срок.

— Волатильность. Показатель скорости движения цены.

— Голубые фишки. Ценные бумаги крупных, ликвидных и надежных компаний, имеющих стабильные показатели доходности.

— Дефляция. Снижение общего уровня цен или повышение реальной стоимости денег.

— Дивиденд. Часть прибыли акционерного общества, которая подлежит распределению между владельцами ценных бумаг пропорционально их долям в компании.

— Инвестор. Участник рынка, ведущий долгосрочную торговлю.

— Инфляция. Повышение общего уровня цен или снижение реальной стоимости денег.

— Контрагент. Другая сторона в сделке.

— Котировка. Цена актива.

— Медведь. Участник рынка, ожидающий падения цены.

— Медвежий рынок. Падающий рынок.

— Номинальная доходность. Доходность от инвестиций без учета инфляции.

— Облигация. Долговая ценная бумага, выпускаемая государством или корпорацией. Наиболее консервативный инструмент после банковского депозита.

— Опцион. Инструмент, который дает его владельцу право, но не обязанность, купить или продать финансовый инструмент (скажем, акции) по оговоренному курсу в определенный период времени.

— Пассив. В бухгалтерском учете часть баланса, характеризующая состав и объем долгов и обязательств предприятия на данный момент. В графе пассив встречаются заемные средства, отложенные налоговые обязательства, кредиторская задолженность, доходы будущих периодов и другое.

— Ралли. Устойчивый, сильный и импульсный тренд вверх или вниз.

— Реальная доходность. Доходность по инвестициям с учетом инфляции.

— Рентабельность. Показатель эффективности экономической деятельности, показывающий степень отдачи от вложенных средств.

— Торговый терминал. Программа, где трейдер совершает сделки.

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