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Что происходит с курсом доллара
Фото: Pixabay

Что происходит с курсом доллара

Никита Миронов  

Экономика

Долларовая инфляция резко ускорилась. Цены в апреле 2021 года в США стали более чем на 4 процента выше, чем в этом же месяце год назад. В какой валюте стоит хранить сбережения? «Вечерка» узнала у экспертов.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий считает, что для защиты от долларовой инфляции за американскую валюту стоит покупать на бирже сырье. Тут Россия и наши акции выглядят очень привлекательно.

Эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт пояснил: чтобы зарабатывать на бирже, нужно как минимум понимать — акции каких компаний покупать, а каких нет. Это понимание есть только у профессионалов.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев, уточнил:

— Правительство США в пандемию активно раздавало «вертолетные» деньги, потому что многие граждане не работали. Эта раздача и привела к ускорению инфляции. Но говорить о том, что доллар рушится, я бы не стал.

Ян Арт считает, что обычным москвичам доллары нужно продолжать покупать — несмотря на то, что в Штатах их покупательная способность снижается.

— Приобретать доллары в качестве средства инвестиции логично, потому что в средней и долгосрочной перспективе их курс относительно рубля будет расти, — убежден эксперт. — Да, в истории были случаи, когда доллар к рублю снижался. Но, во-первых, несильно, а во-вторых, ненадолго. Если не спеша копите на машину, квартиру, на старость, то покупать американскую валюту — вполне логично.

Евро, по словам Яна Арта, не лучшее средство инвестиций, так как это валюта потребления. Ее стоит копить, если вы собираетесь ехать в Европу, чтобы делать там какие-то покупки.

Виктор Кудрявцев согласен: — Доллар — основная валюта, к которой привязано все и вся. Между ним и евро логичнее выбрать доллар.

Что касается рублей, то, по мнению экспертов, депозиты в банках не позволяют сохранить деньги от инфляции, так как ставки по ним редко превышают 5 процентов. А потребительская инфляция достигает 10–15.

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