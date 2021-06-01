Скупаем холодильники для новых квартир

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Продажи крупной бытовой техники в Москве впервые обошли показатели докризисного 2014 года. Почему горожане принялись раскупать холодильники и телевизоры?

За три первых месяца года россияне купили 3,3 млн холодильников, стиральных и посудомоечных машин, а также прочей техники для дома и кухни на 76,3 млрд рублей. Об этом сообщает одна из крупнейших компаний-продавцов бытовой и компьютерной техники. Самый высокий рост продаж — в столице.

В продажах бытовой техники лидируют стиральные машины — 27 процентов всех покупок и 900 тысяч проданных штук. Еще около 21 процента покупок пришлось на холодильники. Около 12 процентов продаж— встраиваемые варочные панели. По итогам 2020 года продажи крупной бытовой техники на Ozon выросли в 2,5 раза. Покупатели чаще всего приобретали кухонные вытяжки, встраиваемые варочные поверхности и стиральные машины. Продажи крупной бытовой техники в крупнейшем интернет-магазине в прошлом году выросли и вовсе в 12 раз. Что происходит?

— Причин роста продаж сразу несколько. Первая и главная — рост «удаленки». Люди больше времени проводят дома, а значит им нужно больше продуктов и они, по определению, чаще готовят, — считает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Вторая причина — продолжение «квартирного бума». Благодаря льготной ипотеке и самым низким в истории России ипотечным ставкам многие купили жилье. А в новую квартиру, разумеется, люди хотят новую бытовую технику. Третья причина — снижение курса рубля и низкие ставки по депозитам. Потребители понимают, что их сбережения тают, и стараются вложить деньги в товары длительного пользования.

Также, по мнению эксперта, многие успели воспользоваться относительно низкими ставками по потребительским кредитам, которые, кстати, сейчас растут.

— В 2020 году россияне обновили ноутбуки, мониторы и прочую технику, чтобы работать из дома. А потом стали менять холодильники и стиральные машины, — считает гендиректор одного из российских информационно-аналитических агентств Михаил Бурмистров. — Главная причина роста продаж — пандемия. Хотя и ипотечный бум тоже повлиял.

Виктор Кудрявцев убежден, что продажи крупной бытовой техники скоро пойдут вниз.

— Холодильник раз в год менять не нужно. Да и компьютерная техника служит несколько лет. Поэтому дальнейшего роста продаж техники, я думаю, ждать не стоит, — считает эксперт.

По его словам, негативное влияние на рынок окажут сразу три фактора. Первый — повышение ключевой ставки ЦБ, вслед за которым обязательно дорожают потребительские кредиты. Второй фактор — общее падение доходов населения. Третий — рост цен на бытовую технику, вызванный повышением курса доллара и дефицитом комплектующих, который возник во время остановки многих китайских предприятий в 2020 году.

— Бытовую технику в ближайшие годы будут не столько покупать, сколько чинить. Спрос на эту услугу в Москве уже несколько лет стабильно растет. Второй тенденцией станет продажа бывшей в употреблении техники в интернете. В Москве появилось много компаний, которые скупают, например, старые холодильники и стиральные машинки, чинят их и перепродают. Эти компании готовы и доставить технику, и установить, и даже дать небольшую гарантию на ее работу, — пояснил Кудрявцев. — Я думаю, что с бытовой техникой будет примерно, как с автомобилями: да, они есть, да, это вполне удобные иномарки, но менять их раз в три года уже, скорее всего, не получится. Будем пользоваться минимум лет по десять, чинить и восстанавливать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговый компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники:

— Рост продаж бытовой техники, я уверен, продолжится. Только покупать будут не столько холодильники и стиральные машины, сколько технику, у которой появляются новые функции. Например, умные телевизоры с возможностью подключения к интернету. Уже сейчас все более востребованы модели с максимально большим экраном и максимально четким изображением. Причем из сегмента техники дорогой они вошли в сегмент общедоступной. Совершенно очевидно, что будут расти продажи компьютеров: они будут все легче, мощнее и быстрее работать. Продолжится рост продаж смартфонов, потому что в них появляются все новые и новые функции и они потребителям интересны.

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