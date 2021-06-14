Фонды предлагают самые надежные ценные бумаги

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Москвичи все чаще покупают акции биржевых фондов. Как с ними работать, рассказал финансовый эксперт, член совета директоров консалтинговой сети Агван Микаелян.

Практически все гуру инвестирования советуют максимально диверсифицировать свой портфель и покупать акции и облигации от разных эмитентов, рассказывает Микаелян.

— Логично, Агван Сережаевич. Чем шире рассредоточены деньги, тем меньше риска.

— Да, но чем больше бумаг, тем они требуют больше внимания. Вам, например, необходимо постоянно искать на рынке интересные компании, в которые стоит вложить. А еще следить за всеми бумагами, которые вы уже купили: держать их или продавать.

Также растет требование к капиталу: вы вряд ли сможете купить много разных акций по одной. Их будут продавать десятками и сотнями, каждая может стоить по несколько тысяч рублей. В итоге минимальный порог входа на несколько рынков сразу потребует капитала в несколько миллионов. Помочь диверсифицировать портфель ценных бумаг смогут акции биржевых фондов. Их называют ETF, exchange-traded funds. По сути, они предлагают набор ценных бумаг. Покупая акцию фонда, вы как бы становитесь владельцем небольшой части этого набора.

— Где гарантия, что акции будут «правильные», приносящие доход?

— Гарантии, разумеется, никакой. Но фонд, конечно, заинтересован в том, чтобы вкладываться в наиболее надежные финансовые инструменты. И при этом приносящие максимальный доход.

Проблема в том, что оценить надежность самого фонда «человек с улицы», новичок, конечно, не в состоянии. Лично я бы посоветовал покупать акции фондов не самостоятельно, а через профессионалов, которые хорошо знают рынок. Есть специальные управляющие компании, через которые вы можете инвестировать. Возможно, имеет смысл обратиться туда. А общий совет таков: перед выходом на биржу нужно учиться. Вы, по крайней мере, должны понимать, что делаете, перед тем как совершить покупку или продажу.

Как пояснил эксперт, благодаря фондам вы —если решитесь после обучения выйти на рынок —сможете инвестировать в портфели акций и облигаций разных стран, проводя при этом расчеты в рублях. Благодаря фондам вам становятся доступны инструменты денежного рынка —например, акции и товары —скажем, золото. Однако за все нужно платить. Разумеется, есть комиссия за управление фондом —обычно 0,5– процент в год. Причем в эту сумму не входит комиссия биржи и брокера. Плата за управление просто уменьшает стоимость акций фонда, отдельно ее платить не надо.

—Отдельная история —это ПИФы, или паевые инвестиционные фонды, —рассказывает Агван Микаелян.

Паевые инвестиционные фонды напоминают большой кошелек, в который несколько людей —пайщиков —сложили свои деньги —паи — и доверили их на хранение управляющему —точнее, управляющей компании.

—Эти деньги не хранятся в кошельке просто так, они работают, —пояснил эксперт. — Управляющая компания покупает на них активы предприятий и ценные бумаги. Если цена активов растет, то, разумеется, увеличивается и стоимость пая, а вместе с ним и доход инвестора. К тому же, например, по облигациям пайщики регулярно получают выплаты —проценты. Как и в случае с ETF, управляющая компания всегда вкладывает средства в различные активы, чтобы минимизировать потери. Если стоимость одних упадет, то убытки в целом будут не так высоки, как могли бы.

—Купить паи ПИФа можно в офисе управляющей компании, в офисе ее агента — обычно это связанный с управляющей компанией банк, либо на сайте УК, —пояснил Микаелян. —Погасить паи можно через управляющую компанию. Можно паи одного ПИФа поменять на паи другого —в рамках одной управляющей компании.

В целом же ETF, как инструмент инвестиций, считается удобнее ПИФа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Куроптев, частный инвестор:

— На финансовом рынке существует понятие индекса. Индекс — это умозрительный портфель каких-то ценных бумаг, которые биржа или какая-нибудь компания считает эталонным. Я рекомендую индексные ETF, потому что они защищают от покупки кота в мешке: вы четко понимаете, что выбор ценных бумаг фонда основан на чем-то достоверном и проверенном временем. Это как с куриной лапшой: вы понимаете, из чего она состоит и что ее ничем не испортишь, в отличие от супа «Фантазия», в котором может быть черт-те что. Конечно, индексы — это умозрительный инструмент, и его составляют люди. Но ничего точнее и прозрачнее не придумано.

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