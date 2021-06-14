Рынок показывает рост

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Начали торговать американскими облигациями

На Московской бирже начались торги биржевым инвестиционным фондом на долларовые облигации под управлением компании FinEx Investment Management LLP (UK), входящей в международную инвестиционную группу FinEx. Этот фонд следует за индексом Solactive US 5–20 Year Treasury Infl ation-Linked Bond Index. В составе активов фонда — долларовые облигации Казначейства США, индексируемые по инфляции. Всего на фондовом рынке Московской биржи обращаются 86 биржевых фондов.

За январь-май 2021 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 212,2 млрд рублей. Чистый приток средств в биржевые фонды — 56,4 млрд рублей. Сделки с фондами в 2021 году заключали более 1,7 млн частных инвесторов.

Объем сделок резко вырос

В мае 2021 года общий объем торгов на рынках Московской биржи увеличился на 22,5 процента и составил 74,3 трлн рублей — против 60,6 трлн рублей в мае 2020 года. Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 36,4 процента), срочный рынок (рост на 36,1 процента), денежный рынок (рост на 22,9 процента) и валютный рынок (рост на 22,1 процента). Объем торгов драгоценными металлами вырос и вовсе в 8,1 раза, составив 21,2 млрд рублей (против 2,6 млрд рублей в мае 2020 года). При этом в мае-2021 на Московской бирже было продано 4,6 тонны золота и 1,6 тонны серебра.

Неопытных инвесторов научат зарабатывать

Московская биржа представила обучающий курс «Путь инвестора», разработанный совместно с ЦБ и Ассоциацией по развитию финансовой грамотности. Курс раскрывает базовые принципы эффективного инвестирования — от понимания рисков работы на рынке до знания своих прав. В рамках курса будут доступны подкасты, видеоролики и встречи с интересными персонами, которые расскажут о своем опыте и стратегиях работы на финансовом рынке.

— Сегодня брокерские счета на Московской бирже открыли более чем 12 миллионов человек, многие из них только начинают знакомиться с темой инвестиций, — пояснил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. — Наша задача — научить людей планировать свое финансовое будущее, рассказать об инструментах рынка, снабдить знаниями и навыками работы. Мы предлагаем банкам и брокерам объединить усилия и использовать разработанный биржей курс для повышения уровня инвестиционной грамотности своих клиентов. Мы все заинтересованы в том, чтобы в нашей стране росло число успешных долгосрочных инвесторов.

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