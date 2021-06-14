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Рынок показывает рост
Фото: Pixabay

Рынок показывает рост

Никита Миронов  

Экономика

Начали торговать американскими облигациями

На Московской бирже начались торги биржевым инвестиционным фондом на долларовые облигации под управлением компании FinEx Investment Management LLP (UK), входящей в международную инвестиционную группу FinEx. Этот фонд следует за индексом Solactive US 5–20 Year Treasury Infl ation-Linked Bond Index. В составе активов фонда — долларовые облигации Казначейства США, индексируемые по инфляции. Всего на фондовом рынке Московской биржи обращаются 86 биржевых фондов.

За январь-май 2021 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 212,2 млрд рублей. Чистый приток средств в биржевые фонды — 56,4 млрд рублей. Сделки с фондами в 2021 году заключали более 1,7 млн частных инвесторов.

Объем сделок резко вырос

В мае 2021 года общий объем торгов на рынках Московской биржи увеличился на 22,5 процента и составил 74,3 трлн рублей — против 60,6 трлн рублей в мае 2020 года. Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 36,4 процента), срочный рынок (рост на 36,1 процента), денежный рынок (рост на 22,9 процента) и валютный рынок (рост на 22,1 процента). Объем торгов драгоценными металлами вырос и вовсе в 8,1 раза, составив 21,2 млрд рублей (против 2,6 млрд рублей в мае 2020 года). При этом в мае-2021 на Московской бирже было продано 4,6 тонны золота и 1,6 тонны серебра.

Неопытных инвесторов научат зарабатывать

Московская биржа представила обучающий курс «Путь инвестора», разработанный совместно с ЦБ и Ассоциацией по развитию финансовой грамотности. Курс раскрывает базовые принципы эффективного инвестирования — от понимания рисков работы на рынке до знания своих прав. В рамках курса будут доступны подкасты, видеоролики и встречи с интересными персонами, которые расскажут о своем опыте и стратегиях работы на финансовом рынке.

— Сегодня брокерские счета на Московской бирже открыли более чем 12 миллионов человек, многие из них только начинают знакомиться с темой инвестиций, — пояснил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. — Наша задача — научить людей планировать свое финансовое будущее, рассказать об инструментах рынка, снабдить знаниями и навыками работы. Мы предлагаем банкам и брокерам объединить усилия и использовать разработанный биржей курс для повышения уровня инвестиционной грамотности своих клиентов. Мы все заинтересованы в том, чтобы в нашей стране росло число успешных долгосрочных инвесторов.

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