Если вы новичок, не спешите связываться с драгоценными металлами и нефтью

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Инвестировать в фонды, с одной стороны, довольно просто. С другой — есть важные нюансы, которые необходимо учитывать.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании, рассказал об опасностях, которые подстерегают частных инвесторов.

Совет первый: старайтесь не связываться с фондами, которые подразумевают в своей структуре использование кредитного плеча.

— Кредитное плечо — это брокерская услуга, которая представляет собой заем в виде денежных средств или ценных бумаг, предоставляемых для заключения сделки, — пояснил Георгий. — Получается, что вы и так не очень разбираетесь в рынке, да еще и берете кредит, то есть рискуете уже в долг. Это очень опасный сюжет. Вы можете по неопытности не только все потерять, но и остаться должником.

Вторая опасность — фонды, которые предлагают высокорискованные акции или облигации. Да, на них, гипотетически, вы можете больше заработать, но можете и потерять фактически все вложения.

— Смотрите сайты управляющих компаний фонда. На них раскрывается информация о тех инвестиционных инструментах, с которыми фонд имеет дело, — рассказывает Георгий Ващенко.

Также, по словам эксперта, крайне важно не покупать акции, имеющие низкую ликвидность.

— Сначала оцените, насколько активно акции фонда, которые вы хотите приобрести, продаются и покупаются. Изучите спрос и предложение, а также спред — разницу между ценой покупки и продажи. Если спреды большие, то акцию лучше не покупать. Вы ведь не хотите потерять деньги, если решите от этого инвестиционного инструмента избавиться!

Третья опасность — купить акции фонда, который торгует фьючерсами или опционами. С ними могут работать только профессионалы, хорошо знающие рынок. Опасность таких фондов именно в их высокой волатильности. Сегодня, скажем, будущие поставки нефти торгуются по 70 долларов за баррель, а завтра нефть обвалилась.

— Если цена пойдет против инвестора, вы можете просто не успеть среагировать и вовремя дешевеющий актив продать, — пояснил эксперт.

Также, по словам Георгия Ващенко, на заре своей биржевой карьеры не стоит связываться с фондами, которые работают с золотом, серебром или другими драгоценными металлами. Для новичка это не очень понятный продукт. С ним могут работать только профессионалы, досконально знающие «металлический» рынок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Болдов, частный инвестор, автор блога о финансах:

— Если вы хотите поскорее распрощаться с деньгами — идите на поводу у эмоций. На фондовом рынке настроения регулярно меняются — от эйфории до паники и обратно. Поддаться эффекту толпы проще простого. Иногда люди ведут себя совершенно иррационально, продавая отличные активы дешево или, наоборот, дорого покупая «мусорные» бумаги без веских на то оснований, просто поддавшись минутному порыву. Вывод: перед сделкой будьте максимально рациональны.

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