Эксперт дал совет по работе с биржевыми фондами

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Константин Корищенко, профессор РАНХиГС:

— Работа с биржевыми фондами требует определенных юридических и экономических знаний. А еще крепких нервов, потому что акции постоянно идут то вверх, то вниз и часто не приносят обещанного фондами дохода. Что в этом случае делать?

Проверьте, существует ли компания

Если вы совсем «чайник» и решили купить акции какого-то фонда, сначала проверьте, существует ли он на самом деле. У каждого биржевого фонда, хоть российского, хоть иностранного, есть свой код.

Поэтому для начала имеет смысл обратиться на Московскую биржу или в компанию, управляющую финансовыми инструментами, или к брокеру и выяснить: а есть такой фонд или нет. Также имеет смысл выяснить, как давно этот фонд на рынке, какую доходность показывают его акции, каковы отзывы клиентов. Иными словами, вы должны очень четко представлять, куда вы отдаете свои деньги. Покупать акции, вдохновившись рекламой или советом друга, я бы не советовал. Думайте своей головой.

Четко понимайте, с чем работаете

Перед тем как купить акции фонда, оцените тот инструментарий, с которым он работает. Какие бумаги у приглянувшегося фонда в портфеле? Акции и облигации каких компаний? Вы сами-то понимаете, что это за компании и чем они занимаются? Вы уверены, что они стабильно развиваются и будут развиваться в дальнейшем? Обязательно задайте себе эти вопросы. Если ответы вас не устроят, то акции фонда лучше не покупать. Проще говоря, старайтесь работать только с тем, в чем сами хоть сколько-нибудь разбираетесь, пусть и на уровне обывателя. Если же вы относительно инструментария фонда ни в зуб ногой, то ваши риски как инвестора существенно возрастают — вы покупаете не акции, а кота в мешке. И надеетесь исключительно на чудо, как при игре в рулетку.

Выберите правильную инвестиционную стратегию

Резкий рост числа биржевых фондов связан с роботизацией рынка. Не думайте, что в фонде сидят какието очень умные дяди, которые день и ночь думают, как заработать для вас деньги. Ничего подобного: фонд — это робот, алгоритм, который покупает и продает. И в этот алгоритм заложена некая стратегия, связанная с большими или меньшими рисками. Если вам обещают, что доходность акций фонда превысит шесть процентов годовых в валюте, знайте — риски довольно высоки. И чем больше процент, тем они, понятно, выше.

Сегодня в мировой экономике считается нормальным доход в 3–5 процентов годовых. И вы должны принять для себя решение: ваша главная цель — сбережение накопленного или высокий заработок с высоким риском потерь.

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