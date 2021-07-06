Сам себе инвестор: открываем индивидуальный счет

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Вместо банковских депозитов москвичи все активнее открывают ИИС — индивидуальные инвестиционные счета. Чем этот инструмент инвестиций отличается от остальных?

Индивидуальный инвестиционный счет — это способ инвестиций, появившийся в России более шести лет назад. Фактически это брокерский счет, дающий право на налоговые вычеты, но имеющий и некоторые ограничения, рассказывает профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

— Вы можете открыть ИИС как с индивидуальным, так и с доверительным управлением, — пояснил Юрий Николаевич. — В первом случае вам нужно обратиться к брокеру, который предоставляет такую услугу. Лично я бы посоветовал пойти в любой банк: там есть соответствующие подразделения.

ИИС с доверительным управлением, как пояснил эксперт, можно открыть в управляющей компании. Они есть при крупных банках. Однако следует учесть важный момент: при открытии счета надо будет выбрать инвестиционную стратегию. Она может быть низко-, средне- или высокорискованной.

— Все зависит от того, какие проценты вы хотите получить. Чем выше предполагаемый доход, тем выше и риск, — пояснил эксперт.

Для открытия ИИС в офисе брокера или управляющей компании нужно иметь лишь паспорт. Однако желательно знать и свой ИНН — некоторые компании его требуют. Также отдельные брокеры и управляющие компании предлагают открыть счет дистанционно, через свой сайт. А пройти идентификацию — доказав, что вы — это вы, можно через сайт госуслуг.

— Если счет вы открываете у брокера, то сразу пополнять его обычно не требуется — он может быть и пустым, — пояснил Юрий Юденков. — А если открываете счет с участием управляющей компании, то обычно деньги нужно внести сразу. Хотя правила разных брокеров и УК могут различаться.

Как пояснил эксперт, открыв счет с самостоятельным управлением, вы сами принимаете все решения по инвестициям. И все операции вы тоже проводите сами, но — через брокера. За это вы платите ему комиссию — причем как за сделки, так и за хранение ценных бумаг. Каждый брокер берет свою комиссию — вы можете выбрать вариант подешевле или подороже.

— Надо понимать, что существует и комиссия биржи. Однако часть брокеров включают биржевую комиссию в свою, и отдельно вам платить не придется, — пояснил Юрий Юденков.

Как пояснил эксперт, делать инвестиции через личного брокера может быть выгоднее.

— Но сначала вам придется разобраться с основами инвестирования, понять, что и как устроено. Иначе велик шанс сделать ошибку и вообще потерять деньги, — пояснил Юрий Юденков.

По его словам, сейчас есть масса курсов — в том числе онлайн, где инвесторов-новичков учат азам. Нужно лишь не лениться и их пройти. Гарантии успеха курсы, конечно, не дадут, но вы, по крайней мере, научитесь не совершать грубых ошибок и резко снизите вероятность потери средств. А это уже немало.

— Если у вас ИИС с доверительным управлением, то инвестировать ваши средства будет уже управляющая компания согласно выбранной вами стратегии. Да, это намного проще, чем управлять самостоятельно, но управляющая компания будет ежегодно брать комиссию — определенный процент от вашего капитала, — пояснил Юрий Юденков.

Крайне важный момент: с ИИС можно получить налоговый вычет. Он позволяет возвращать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов от суммы, внесенной на индивидуальный инвестиционный счет за этот год. Чтобы получить максимальный возврат — 52 тысячи рублей, необходимо внести за год на ИИС минимум 400 тысяч рублей и при этом уплатить в том же году НДФЛ в размере 52 тысяч рублей или больше. Однако вернуть больше, чем фактически уплаченный НДФЛ за год, увы, невозможно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Шепелев, частный инвестор:

— Многие спрашивают, а сколько можно заработать с помощью ИИС? Четкий ответ дать невозможно. Доход зависит от того, сколько вложить, куда и на какой срок. Учтите, что инвестиции — это всегда риск. Это значит, что убытки возможны, а доходность не гарантируется, как и возврат вклада. Плюс в том, что налоговые вычеты ИИС позволяют заработать больше: либо вернуть НДФЛ, либо не платить его с дохода, полученного на этом счете. Скажем, облигации федерального займа и облигации крупных компаний дают доходность 5–7 процентов годовых. Однако с учетом налогового вычета получится 10 процентов или даже больше.