Ждем притока денег из-за границы

Фото: Рixabay

С начала июля Московская биржа допустила к торгам 29 иностранных акций, среди которых акции фармацевтической компании Organon & Co, а также компаний финансового сектора — The Bank of New York Mellon Corporation, Wells Fargo & Company, State Street Corporation и The Western Union Company. В этом выпуске тематической страницы «Биржа» — о том, как открыть ИИС — индивидуальный инвестиционный счет и какие акции иностранных компаний стоит приобретать.

Объемы сделок существенно выросли

Московская биржа подвела итоги торгов в июне 2021 года. Они впечатляют. По сравнению с июнем 2020 года общий объем торгов вырос на 11,7 процента и составил 81,5 трлн рублей. Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 23,9 процента), срочный рынок (рост на 23,7 процента) и денежный рынок (рост на 14,4 процента). Валютный рынок показал рост на 5,9 процента, а рынок драгметаллов вырос больше всего — в 7,6 раза. В период экономической нестабильности инвесторы предпочли вкладываться в один из наиболее стабильных активов — золото.

Наградили лучших аналитиков

В Москве отметили победителей конкурса для аналитиков «Иностранцы в России», который проводился на портале, занимающемся анализом брокерских рекомендаций.

Конкурс проводили для популяризации акций иностранных эмитентов, обращающихся на Московской бирже, а также для увеличения числа частных инвесторов.

Участие в состязании принимали специалисты по фондовому рынку, аналитические подразделения банков и брокерских компаний. Для создания инвестиционных идей участники могли использовать любые акции иностранных эмитентов, обращающиеся на Мосбирже. Победителями стали участники, показавшие наибольшую доходность и сгенерировавшие не менее пяти инвестиционных идей за время его проведения. Первое место занял Сбер, второе место отдано Index Group, бронзовым призером стала компания Invest Heroes.

Санкции подстегнут фондовый рынок

На российских биржах, вероятно, скоро появятся новые игроки. Причиной роста числа инвесторов, как ни странно, станут плохие отношения России и Евросоюза. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.

— Я вполне допускаю, что банки Европы станут применять жесткую политику по отношению к своим вкладчикам из России, — пояснил Хазин. — Не исключаю принудительных ликвидаций счетов. Если подобный сценарий реализуется, россияне, у которых есть деньги в европейских банках, будут вынуждены либо ехать забирать средства лично, либо принять их конфискацию.

По словам Хазина, европейские банки не будут пересылать в Россию деньги со счетов и содержимое банковских ячеек, поэтому следует поспешить это сделать самостоятельно. А уж в России деньги логичнее всего нести на биржу, где можно заработать.