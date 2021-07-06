Как вести инвестиционный счет самостоятельно

Фото: Рixabay

Если вы открыли индивидуальный инвестиционный счет и решили зарабатывать не через управляющую компанию, а самостоятельно, у вас есть три варианта инвестирования: консервативный, рискованный и высокорискованный.

Советы от Натальи Смирновой, эксперта по инвестициям:

— Скупайте надежные облигации и голубые фишки.

Это самый простой вариант, который сбережет вам нервы. Открыв ИИС, можно, например, вложиться в ОФЗ — облигации федерального займа. Они приносят в среднем шесть процентов годовых. А если учесть налоги, то примерно пять процентов. Впрочем, главное преимущество ИИС в том, что на налогах вы как раз сможете сэкономить — именно поэтому подобные счета и столь популярны. Второй вариант — покупка акций голубых фишек, т.е. известных своей надежностью компаний. Тут рисков немного больше, потому что рынок есть рынок — акции могут и просесть, но вероятность заработать, а не потерять все равно достаточно высока. Особенно если вы вкладываетесь с горизонтом в несколько лет.

— Ищите темную лошадку —она способна озолотить.

Второй вариант инвестирования — искать перспективные компании, которые сейчас сильно недооценены.

Простой пример: компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic получила лицензию на коммерческие поездки в космос, и ее акции в течение дня выросли на 20 процентов! Или вот еще пример — «выстрелила» компания Beyond Meat, один из основных производителей заменителей мяса. В 2019 году за два с половиной месяца стоимость ее акций выросла на 800 процентов — с 25 до 200 долларов США.

Среди инвесторов оказались Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо, сооснователь Twitter Биз Стоун и бывший гендиректор McDonald’s Дон Томпсон. Вот это и называется «правильно вложиться». Но, правда, и риск велик.

— Спекуляция на финансовом рынке: страшно, но интересно.

Хороший способ как много заработать, так и потерять все — активно торговать акциями, облигациями, фьючерсами, опционами и другими финансовыми инструментами. Делать это с помощью ИИС вполне реально. Но готовьтесь к тому, что сидеть перед компьютером или глядеть в экран смартфона вам придется в режиме 24/7. Плюс вы должны быть, что называется, в рынке. Для этого необязательно оканчивать экономический факультет МГУ или Вышку, но разбираться в трендах вы должны очень хорошо — на уровне профессионала. Так что где-то учиться все равно придется — самоучкам на бирже делать нечего. По сути, вы будете заниматься спекуляциями. В этом нет ничего зазорного, так зарабатывают миллионы людей во всем мире. Если не боитесь — пробуйте.