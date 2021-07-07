Торговля на главных улицах начала оживать

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Стрит-ретейл в Москве переживает второе рождение. Доля свободных коммерческих площадей в центре города сокращается. Дело, как ни странно, оказалось в пандемии.

Консалтинговая компания провела исследование столичного стрит-ретейла. Впервые с начала пандемии доля свободных площадей в этом сегменте начала сокращаться. По итогам второго квартала 2021 года ее уровень составил 11,9 процента, что на полпроцента ниже, чем в начале года. Все меньше свободных площадей остается на Новом Арбате, Бульварном кольце, в районе Патриарших прудов и на улице Пятницкой. Чаще всего здесь появляются новые заведения общепита, бутики крупных брендов одежды и обуви, продуктовые магазины.

— Собственники смотрят на трафик. Эти локации популярны среди людей для проведения досуга, — рассказывает замдиректора департамента стрит-ретейла консалтинговой компании Валерия Гвоздева.

По мнению аналитика, бизнесмены сейчас стараются получить самые удобные помещения в лучших локациях. Больше всего востребованы помещения площадью до 300 «квадратов», расположенные в локациях со стабильно высоким людским потоком.

— Пандемия не закончилась, но глобальных ограничений нет. Люди по-прежнему приезжают в центр гулять, ходят в кафе — ведь многие уже привились, — рассуждает кандидат экономических наук Виктор Кудрявцев. — Плюс летом очень популярен формат «еда навынос»: гуляющие перекусывают на свежем воздухе. В центре, где благоприятная архитектурная среда, этот формат общепита, я уверен, будет активно развиваться и дальше.

Еще одна причина роста заполняемости площадей — новая политика собственников. Многие из них сдают в аренду не всю площадь целиком одному клиенту, а «нарезку» — 100 кв. метров под один бизнес, 50 — под другой. В итоге средняя цена аренды «квадрата» растет. Но такая политика выгодна и малому бизнесу — он все равно на аренде экономит, поскольку снимает меньшую площадь.

— Арендатор же выигрывает за счет синергии с другими бизнесами, — объясняет такой метод совместной аренды Валерия Гвоздева.

Вместе с тем, по данным исследования, далеко не во всех локациях доля свободных площадей снижается. Так, например, на Тверской пустует почти четверть коммерческих помещений под ретейл и услуги, на Садовом кольце — 14,8 процента, на Мясницкой — 18 процентов, на Петровке — 14.

— Одна из главных причин — нехватка парковочных мест, — считает Кудрявцев. — На Тверской нельзя припарковаться и остановиться. С точки зрения трафика это очень хорошо и правильно, ведь еще несколько лет назад Тверская была огромной автостоянкой. Но с точки зрения развития стрит-ретейла это плохо, ведь многие привыкли приезжать в рестораны и бутики на автомобиле.

Чтобы ситуация изменилась, нужно или добавить парковок — это даст быстрый эффект, или ждать, по- ка изменится сознание потенциальных клиентов и они «научатся» ходить по центру Москвы пешком. В принципе все условия для этого созданы: город для пешеходов стал значительно комфортнее. Третий путь — просто ждать окончания пандемии, когда в Москву массово поедут туристы, в том числе иностранные.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов:

— Торговые площади в центре города всегда будут востребованы известными торговыми марками. Если посмотреть, например, на Тверскую, то выяснится, что там есть салоны сотовой связи и продуктовые магазины крупных сетей.

С точки зрения бизнеса, эти заведения убыточны, потому что арендная плата высокая, а проходимость места и, как следствие, число клиентов относительно невелики. Тем не менее эти точки существуют и будут существовать. Почему? А потому что они работают на имидж бренда.