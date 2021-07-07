Работодатели обещают повысить зарплаты

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Российские работодатели готовы повышать зарплаты сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные сервисов по поиску работы. В основном, правда, компании намерены предлагать относительно небольшое увеличение зарплат — всего на 4–6 процентов и только штатным сотрудникам.

Так, по данным исследования крупного кадрового агентства, 66 процентов компаний планируют провести индексацию зарплат. Существенная часть (42 процента) опрошенных увеличит зарплаты всем работающим в штате на 4–6 процентов. Еще 7 процентов готовы увеличить выплаты более чем на 7 процентов. А 17 процентов компаний намерены повышать зарплаты точечно — в среднем на 14 процентов.

— Мы уже 15 лет изучаем рынок труда, и один из главных трендов таков: если нет какого-то глобального кризиса, то зарплаты растут в среднем на 10 процентов в год, — пояснила руководитель Исследовательского центра портала по поиску работы Наталья Голованова.

Как пояснила эксперт, главный драйвер роста — острая нехватка кадров.

— Работодатели повышают зарплату не потому, что они такие добрые, мягкие и пушистые. Просто они понимают, что могут «заманить» новые кадры только зарплатой. Работодатели вынуждены ее повышать, — пояснила Наталья Викторовна. — Затем, когда штат укомплектован, волей-неволей приходится поднимать зарплату и остальным сотрудникам. Ведь если работники на одних и тех же позициях получают по-разному, это ведет к конфликтам, увольнениям и необходимости вновь искать людей.

Как пояснила эксперт, за последний год в банковской сфере медианная зарплата (если рассматривать предлагаемое работодателем жалование) выросла на 11,1 процента, в маркетинге, рекламе и PR — на 11,8 процента, в строительстве — на 15,3, а в IT-сфере и вовсе на 22 процента: это рекорд рынка труда.

Сергей Смирнов, заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики, убежден:

— Не нужно путать зарплату, которую предлагают и которую потом реально платят. Вторая обычно меньше первой, потому что идет, как говорят работодатели, «уточнение условий трудового контракта». Второй момент — предлагаемая зарплата всегда без учета выплаты налогов. Третье: часть роста зарплаты съедает инфляция. В общем, я думаю, роста зарплат нам да, можно ждать, но уж точно не на 10 процентов в год.