Кредиты для покупки автомобиля берут активнее

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Автокредитование в России в январе-мае 2021 года выросло более чем в два раза. За это же время средний объем кредита вырос на 35 процентов и превысил миллион рублей. Как этот рост отразится на авторынке?

По данным Ассоциации банков России, в стране наблюдается бум автокредитования. Владимир Высоцкий, вице-президент одного из крупнейших банков России, заявил:

— Высокие темпы роста автокредитования наблюдаются по всей стране. На ситуацию во многом повлиял рост стоимости автомобилей, а также государственная программа поддержки и доступность автомобилей на складах дилеров. В нашем банке наибольший объем выдачи пришелся на апрель — более 9 миллиардов рублей, в четыре раза больше, чем в апреле прошлого года.

Алексей Гуляев, операционный директор одной из крупнейших автомобильных групп, добавляет:

— Спрос на кредиты повысился и благодаря автопроизводителям. Они анонсировали привлекательные ставки по некоторым моделям от собственных банков, например, в три-четыре процента.

Впрочем, как пояснили эксперты, одной из главных причин роста автокредитования стала нестабильность рубля, которому прочат обрушение, а также ожидание роста ставок по кредитованию, ведь ЦБ начал постепенное повышение ключевой ставки.

— На самом деле растет не только автокредитование. Растут ипотека и объемы потребительских кредитов, — пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто. — В связи с падением доходов и ростом цен люди, чтобы поддерживать привычный уровень потребления, просто вынуждены кредитоваться, не задумываясь о последствиях. А им еще и банки все активнее помогают, и автодилеры, эти кредиты чуть не навязывают! Следствием подобной ситуации, я думаю, будет надувание пузыря, который однажды лопнет. Лично я жду массового невозврата кредитов, с которым мы в ближайшие годы столкнемся.

Как пояснил эксперт, рост автокредитования также связан и с извечными российскими понтами.

— Человек может снимать «однушку» где-нибудь в Марьине, но ездить при этом на кредитном «Лексусе», — рассуждает Моржаретто. — Да, это глупо. Но поскольку дорогой автомобиль даже в относительно богатой Москве по-прежнему остается маркером успеха, многие лезут в эту кредитную петлю.

Маркетолог Сергей Конецкий уверен, что рост автокредитования во многом связан с огромным отложенным спросом:

— В прошлом году в связи с пандемией и неопределенностью в экономике люди просто не решались кредиты брать, — рассуждает эксперт. — Сейчас, когда ясности все-таки больше, люди пошли за машинами, которые давно собирались купить.

Ситуация, считает Конецкий, автоматически приведет к росту цен:

— То же самое, вспомните, было и с ипотекой. Как только ставки стали более-менее приемлемыми, тут же вырос объем сделок с привлечением кредитов, а следом выросли и цены на жилье. Второй виток роста был связан с нестабильностью курса рубля: люди стали вкладывать дешевеющие рубли в недвижимость, — рассуждает эксперт. — А когда возникла ипотека льготная, цены вновь взлетели. Авторынок, по сути, сейчас повторяет эту историю.

По мнению эксперта, причиной роста автокредитования стало и изменение образа жизни многих москвичей.

— С развитием пандемии резко вырос интерес к загородным домам. А загородный дом без автомобиля — нонсенс, — рассуждает эксперт. — Плюс многие стали бояться, что заразятся коронавирусом в общественном транспорте, и, как следствие предпочитают личный автотранспорт, несмотря на его очевидные для Москвы неудобства. Я думаю, чем больше будет проблем с ковидом, тем выше интерес к автомобилям и цены на них. Коронавирус, как ни странно, работает на автомобилизацию.