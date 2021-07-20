Низкий процент и рассрочка: как купить квартиру с помощью работодателя

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20 июля стало известно об инициативе, согласно которой работодатели смогут выдавать сотрудникам ипотеку под низкий процент и помогать им с оформлением приобретенной недвижимости в залог. Это предложение представители сети риелторских компаний направили премьер-министру Мишустину. «Вечерняя Москва» узнала, какие корпоративные жилищные программы наиболее популярны в компаниях уже сейчас и насколько они выгодны для работников.

Аренда жилья с правом выкупа

Среди работодателей наиболее распространена жилищная программа, в рамках которой сотрудник арендует недвижимость с правом дальнейшего выкупа. Об этом в беседе с «ВМ» рассказала президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По ее словам, эта практика особенно популярна среди крупных предприятий (в частности, агрокомплексов, занимающихся строительством).

— Такие работодатели предлагают сотрудникам трудовой контракт вместе с проживанием. Цена может варьироваться в зависимости от намерения человека остаться в этом доме после окончания трудовой карьеры, — объяснила Радченко.

Она добавила, что подобный выбор ударит по кошельку сотрудников сильнее, чем простая «оплата коммунальных услуг». Однако главным преимуществом схемы является нахождение квартиры в собственности арендатора.

— Это будет стоить дороже, чем в среднем по рынку. Зато квартира уже будет находиться в собственности, — отметила специалист.

Помощь в выплате первого взноса

Еще один способ содействия сотрудникам в сфере приобретения недвижимости — частичное внесение первого взноса работодателем. Этой информацией с «ВМ» поделился ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, 95 процентов существующих в стране ипотечных программ подразумевают взимание первого взноса. Зачастую у сотрудников не хватает денежных средств для его выплаты, пояснил эксперт. В таком случае желающий приобрести недвижимость в ипотеку может получить поддержку от своего руководства.

— Если средств не хватает, сотрудник может обратиться к своему руководству и рассмотреть возможность довнесения первого взноса. Так, ему удастся изучить еще более выгодные предложения банков. Помощь по первому взносу — один из способов поддержки работников, — прокомментировал Ракута.

Данная мера будет полезна и для заемщика банка: таким образом, он сможет получить более выгодную ставку, добавил специалист.

Возможность рассрочки

Гораздо реже работодатели предлагают сотрудникам воспользоваться рассрочкой, рассказал Дмитрий Ракута. По его словам, такие условия доступны только очень крупным компаниям, которые зачастую имеют дочерние банки.

— Некоторые крупные компании имеют лояльные банки, дочерние организации. Тогда сотрудникам предлагаются еще более выгодные условия. Иногда, но довольно редко, рассматривается вопрос рассрочки. Для такой привилегии нужно занимать хорошую должность, — поделился Ракута.

«Полезная инициатива» или «смешная мера»?

Выдача работодателем ипотеки по сниженной процентной ставке, которую предложили рассмотреть в правительстве, существует уже давно, но применяется не так часто, сообщил Дмитрий Ракута. По его словам, механизм действия программы заключается в возможности организации взять на себя часть расходов по ставке.

— Сейчас этим уже пользуются только крупные, как правило, коммерческие компании. Тем самым они стимулируют своих сотрудников, чтобы те «оставались на своих местах», были закреплены у конкретного работодателя, — объяснил собеседник «ВМ».

По мнению Ракуты, жилищная программа не имеет подводных камней для сотрудников. В рамках соглашения между работником и организацией подписывается договор, согласно которому он обязуется трудиться в компании, как минимум, до момента погашения ипотеки, рассказал эксперт. Новая инициатива, направленная премьер-министру Михаилу Мишустину, будет полезна и для коммерческих, и для государственных организаций: она нацелена на поддержку среднего и малого бизнеса, считает ипотечный брокер.

— Я думаю, инициатива будет полезна и государственным, и коммерческим организациям. Она направлена на то, чтобы мелкие компании тоже предоставляли сотрудникам привилегии. Конкуренция повысится, потому что сейчас такие условия себе могут позволить только крупные компании на рынке. Средний и малый бизнес такими преимуществами похвастаться не могут, поэтому их надо поддержать, — высказался Ракута.

Иного мнения придерживается президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Она считает предложенную меру «смешной», так как неясно, кто именно будет финансировать ипотечную ставку для сотрудников.

— Это просто смешно: не у всех предприятий есть такие ресурсы. Только крупные компании могут себе позволить такие программы, но в таких организациях они уже давно существуют. Малому и среднему бизнесу сейчас лишь бы выжить, — поделилась с «ВМ» Радченко.

По словам специалиста, письмо премьеру — это не более чем риелторская пиар-компания.