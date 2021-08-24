Город начал зарабатывать на творчестве

День открытых дверей в макетной мастерской «Мосстройинформ» в Доме на Брестской. Оксана Бабчик, макетчик ГБУ «Мосстройинформ», демонстрирует свое творение. Архитектура и дизайн — часть креативной индустрии / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Креативная индустрия в российской экономике доросла до среднемирового уровня: она дает уже 2,4 процента ВВП. В Москве — намного больше: 6,3 процента. И сектор быстро растет.

Институт статистических исследований и экономики знаний проанализировал развитие в России креативных индустрий. Речь идет о кино, телевидении, радио, информационных технологиях, производстве ювелирных изделий, полиграфии, издательской деятельности, разработке программного обеспечения, производстве музыкальных инструментов, архитектуре, проектировании, дизайне, фото и творческом образовании. Как выяснилось, доля креативных индустрий в ВВП России — 2,4 процента. Удивительно, но этот показатель приближается к среднемировому, который сейчас в районе 3 процентов. Страны-лидеры по доле креативных индустрий в ВВП — это Италия (6,1 процента), Великобритания (5,8) и Австралия (5,7). В Канаде, для сравнения, этот показатель составляет 2,7 процента, в Бразилии — 2,6, в Германии — 3 процента.

— В Москве доля креативного бизнеса 6,3 процента — это больше, чем в Гонконге! Более того, темпы развития креативной индустрии у нас значительно выше, чем у других.Даже во время пандемии рынок этот вырос на 14 процентов, — привел цифры исполнительный директор комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь Намаконов.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает такую ситуацию неудивительной:

— Начнем с того, что мы постоянно потребляем не только товары и бытовые услуги, но и контент: интернет, телевидение, радио. И большая часть этого контента «куется» именно в Москве. У нас снимают практически все российские фильмы, у нас самые известные музыкальные, театральные и кинематографические вузы, а также крупнейшие радиостанции, телеканалы и книжные издательства — а это и есть креативная индустрия, — пояснил эксперт. — Другой вопрос, что она создает продукты и услуги в основном для внутреннего потребления. Плюс, по большей части, существует на бюджетные деньги.

Если мы хотим креативную индустрию развивать, то нужно, условно говоря, строить свой Голливуд или создавать русский аналог CNN, который бы смотрели по всему миру, ну или организовать «Силиконовую долину».