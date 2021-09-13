В Москве стартует прием заявок на конкурс грантов для некоммерческих организаций

Президент фонда поддержки пожилых людей и ветеранов войн «В.Н.У.К.» Мария Башлыкова держит в руках сертификат победителя конкурса грантов «Москва — добрый город», который организация получила в прошлом году / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

15 сентября стартует прием заявок на конкурс грантов для некоммерческих организаций «Москва — добрый город». В этом году изменились условия участия.

С 2019 года поддержку благодаря гранту «Москва — добрый город» получили 270 некоммерческих организаций (НКО). Они оказали необходимую адресную помощь более чем 20 тысячам москвичей.

Одним из победителей прошлого года стал фонд поддержки пожилых людей и ветеранов войн «В.Н.У.К.». Он выиграл грант на сумму чуть более миллиона рублей для реализации проекта «Ветеранам нужен уход и компания».

— Это огромная поддержка для нас. Без гранта мы бы не смогли качественно помочь людям пожилого возраста, — отметила президент фонда Мария Башлыкова.

Полученные средства организация потратила на создание обучающего видеокурса для волонтеров, печатную продукцию, закупку инвентаря для уборки квартир пенсионеров.

— Привлекая волонтеров, мы не просто отправляем их к людям, а сначала проводим полноценное обучение с тестированием. Учим их правильно общаться с людьми старшего возраста, ухаживать за ними, — рассказала Мария Башлыкова.

По ее словам, проект оказался очень востребованным, особенно в части уборки квартир.

— Мы поняли, что пожилые очень нуждаются в этом, и в 2021 году будем подавать на грант проект «Чистый четверг », который призван помочь старшему поколению в наведении порядка дома, — добавила президент фонда.

Мария уточнила, что очень рада изменениям, которые произошли в конкурсе. Теперь он стал еще более доступным для НКО.

В Комплексе социального развития уточнили, что условия были усовершенствованы после проведения обсуждения вместе с некоммерческими организациями и благотворительными фондами.

— Одно из самых главных нововведений — увеличение минимального размера суммы гранта в два раза: с 500 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, принято решение, что теперь претендовать на грант может НКО, зарегистрированная в Москве от одного года, а не от полутора лет, как раньше, — сообщили в ведомстве.

Чтобы принять участие в конкурсе, организации больше не нужно в течение пяти лет иметь оборот денежных средств, составляющий 50 процентов от размера гранта. А вклад в проект самой организации может быть подтвержден не только деньгами, но и любыми другими ресурсами. Также больше нет ограничений по средней заработной плате участников проекта, исключено требование о необходимости предоставлять гарантийные письма от соисполнителей.

Общий размер средств, выделенных на грантовую поддержку, составит 400 миллионов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Проекты НКО, получившие финансирование в 2019 и 2020 годах, прекрасно вписались в социальную поддержку города. Некоммерческие организации являются нашими партнерами в помощи горожанам. Нам важно, чтобы как можно больше представителей НКО могли принять участие в конкурсе грантов и получить финансирование для реализации проектов.