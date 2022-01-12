Накопил миллион, соблюдай закон: кому в этом году придется платить новый налог на вклады

Главный менеджер одного из российских банков Светлана Пиктожите проверяет подлинность купюр / Фото: mskagency.ru

В 2022 году для россиян вводят новый налог на доход, полученный в виде процентов по банковским вкладам. «Вечерка» разбиралась, кому и как придется его заплатить, а кого нововведение вовсе не коснется.

Новый закон о налогообложении по банковским вкладам вступил в силу еще с 1 января 2021 года. Но первые налоговые выплаты будут начислены в этом году — на доходы с депозитов, которые были получены в прошлом году. Платить придется не всем, а лишь гражданам, у которых есть вклады свыше одного миллиона рублей.

— Схема начисления налога очень простая, — рассказывает «Вечерке» кандидат экономических наук, преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Кудрявцев. — Например, в 2021 году у вас на счетах лежал миллион руб лей под пять процентов годовых. Ваш годовой доход составил 50 тысяч рублей. И вот с этих 50 тысяч нужно будет заплатить подоходный налог — 13 процентов.

Однако государство предусмотрело льготы. Определенную сумму вы можете получить в виде процентов от банка и не платить с нее налог совсем! А все, что свыше, уже будет обложено по ставке в 13 процентов. Необлагаемый доход привязан к тому самому миллиону рублей и ключевой ставке Центробанка, которая на 1 января 2021 года составляла 4,25 процента годовых. Это значит, что по итогам 2021 года налогом не будет облагаться процентный доход в 42,5 тысячи рублей. Так, если у вас лежал миллион и вы накопили на процентах 50 тысяч, то заплатите 13 процентов с суммы 7,5 тысячи рублей. Всего 975 руб лей.

Уйти от выплат, распределив деньги по разным банкам, не получится: налоговая суммирует ваши доходы во всех банках. Но заполнять налоговую декларацию не придется. Банки сами отчитаются перед налоговиками. И те пришлют вам «письмо счастья». Налог с банковских вкладов придется платить вместе с налогом на квартиру, земельный участок и транспорт. Срок уплаты — до 1 декабря 2022 года.

Начальник отдела продаж агентства недвижимости Денис Платонов показывает апартаменты в Раменках / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Банки станут намного щедрее

Максимальные процентные ставки по вкладам в рублях в крупнейших банках России составляют 7,4 процента. «Вечерка» узнала, стоит ли ждать роста этой ставки в 2022 году.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган оценил перспективы вложения средств в банковские вклады в следующем году.

— Этот год может в определенной степени стать для вкладчиков примерно таким же, каким стал 2015-й, когда ключевая ставка Центробанка поднялась до 17 процентов, — уверен эксперт.

Так, если ЦБ вновь повысит ставку, москвичи вполне смогут найти банк, который предложит по депозиту 8 процентов годовых и даже чуть выше. Но вот ипотечникам не поздоровится.

— Ставки по ипотеке во многих банках уже поднялись. В среднем — на 1 процент, — рассказывает «Вечерке» финансовый аналитик Вячеслав Путиловский. — Поэтому если вы хотите кредитоваться, то я бы советовал делать это скорее. К тому же, по моему личному убеждению, Центробанк вновь поднимет ключевую ставку, а это значит, что кредиты продолжат дорожать. Уже сейчас потребительский кредит можно взять под очень высокие 25 процентов годовых — с учетом страховки и прочих услуг. Я не исключаю, что будет и дороже! К счастью для потребителей, не все банки успели отыграть повышение ключевой ставки, поэтому для кредитования сейчас условия скорее выгодные.

Что касается инвестирования, то Михаил Коган советует покупать облигации госкомпаний с доходностью не меньше 8–9 процентов годовых. Сейчас найти такие бумаги довольно несложно.

— Также стоит обратить внимание на секторы экономики, для которых 2022 год наверняка будет довольно успешным. Это компании из сферы недвижимости, микрофинансовые организации, коллекторские агентства, автосалоны и автоломбарды, а также медицинские компании. Там легко можно найти облигации с доходом в 10 и более процентов годовых, — считает Михаил Коган.

В целом, по мнению аналитиков, мировая экономика продолжит восстанавливаться после пандемии, поэтому принесет доход и покупка акций ведущих компаний.