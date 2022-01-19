Успех предприятия зависит от продвижения руководителя

Предприниматель Мария Азаренок (слева) и участница форума фотограф Анна Асти посетили форум «Эпоха личностей», который прошел в Цифровом деловом пространстве. На мероприятии девушки узнали о новых маркетинговых стратегиях / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

19 января, в среду, в Цифровом деловом пространстве прошел форум «Эпоха личностей ». Предпринимателям рассказали, как продвигать свой бизнес и создавать личный бренд.

Открыть свое дело и стать успешным предпринимателем — такая цель у москвички Анны Ефремовой. Сейчас девушка учится на флориста и планирует открыть свой цветочный магазин.

— Я пришла на форум «Эпоха личностей», чтобы узнать опыт других предпринимателей, — рассказала Анна Ефремова. — Я часто хожу на мероприятия, которые проводит «Малый бизнес Москвы». Знакомлюсь с новыми людьми, обмениваюсь контактами. Хожу и на бизнес-консультации.

Личным брендом называют продвижение и позиционирование себя как эксперта в медиапространстве: на сайтах, в соцсетях, в средствах массовой информации. Благодаря этому предприниматели могут расширять свою клиентскую базу, увеличивать продажи и, соответственно, доход.

— За последний год интерес к теме личного бренда вырос в два раза. В начале 2021 года в интернет-поисковике выводилось всего 15 тысяч запросов, к концу года — 30 тысяч, — рассказывает маркетолог, эксперт по деловой репутации Полина Правда. — Множество агентств, специалистов занимаются созданием личного бренда. Но предприниматели до сих пор задаются вопросом: а нужен ли он? И если да, то как правильно его создавать?

Чтобы развеять сомнения и направить предпринимателей в нужную сторону, эксперты рассказали гостям форума о преимуществах и основных трендах в создании личного бренда. Своим опытом поделилась эксперт Мария Азаренок.

— Нужно задать себе вопрос: что именно ты можешь делать сейчас? А что в перспективе? И исходя из этого работать над своим личным брендом, — рассказала Мария Азаренок. — Кроме того, сейчас важно вести социальные сети. Это не личный блог, а один из способов продвижения своего продукта.

Знания о личном бренде оказались полезны не только предпринимателям, но и тем, кто помогает продвижению бизнеса. Фотограф Анна Асти работает над контентом для одной из социальных сетей.

— Я считаю, что люди должны осознанно подходить к фотографиям, которые они публикуют в интернете, — рассказала Анна Асти. — Именно правильные снимки помогают вызывать доверие у потенциальных клиентов. Например, недавно я работала с директором крупной компании, занимающейся информационными технологиями. Раньше в его профиле в соцсетях стояла фотография, где он запечатлен на арендованном электросамокате. Мы сделали ему презентабельную фотосессию. И это изменило его позиционирование себя и своего продукта.

Продвигать с помощью личного бренда можно даже неочевидные товары, считает маркетолог Ольга Прончилова. Например, задвижки для нефтегазовой промышленности (эта деталь перекрывает трубопровод и изменяет направление потока жидкости или газа. — «ВМ»).

— Мы на заводе снимаем познавательные видеоролики о том, как именно производят такие задвижки, — поделилась опытом Ольга Прончилова. — Мы объясняли, как работают различные станки, которые установлены на нашем заводе. И большому количеству людей оказалось это интересно! Такой подход — просто и понятно рассказывать о сложных вещах в форме видео — очень востребован. Он привлекает новых клиентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Иванов, руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы»:

— Тема форума выбрана неспроста. Каждый предприниматель — это личность, которая своим примером показывает, как нужно достигать цели. Сегодня предпринимателю нужно развиваться во многих направлениях, в том числе и в маркетинге. Наша задача — помочь им. Именно поэтому мы создали сайт «Малый бизнес Москвы», где можно получить консультации специалистов и найти другую полезную информацию.